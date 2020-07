La UGT de Lleida atribueix al Govern el rebrot al Segrià: «Si s'ha arribat a aquesta situació és per culpa d'ells»

La UGT-Terres de Lleida ha atribuït al Govern de la Generalitat el rebrot de coronavirus que hi ha hagut al Segrià. "És una autèntica vergonya com s'estan prenent les decisions i si s'ha arribat a aquesta situació és per culpa d'ells", han carregat en un comunicat. Segons el sindicat "fa mesos" que han advertit que els protocols establerts per al sector agrícola no són eficaços i "posen en risc la salut i la vida dels treballadors de la campanya de la fruita". La UGT ha avançat que estudien "fermament" demanar la dimissió del delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré, pel "comportament" dels departaments d'Agricultura, Sanitat, Interior i Treball davant la situació.

"La UGT culpa totes els administracions en general i la Generalitat en particular perquè considera que cap govern ha estat capaç de pal·liar una vegada per totes la situació", lamenten, i afegeixen que s'ha de vetlar per la salut i seguretat dels temporers que treballen al camp. Segons el sindicat, la situació és "molt preocupant" perquè "qui havia de fer els deures no els ha fet". "Els polítics no estan donant exemple ni estan a l'altura del càrrec", asseguren.

A més, també critiquen la consellera d'Agricultura, Teresa Jordà, perquè "en cap moment s'ha preocupat dels treballadors del camp". UGT afirma que la consellera no els ha enviat cap missatge de suport als temporers i consideren que "no li preocupen gens" aquests treballadors.

A més, la UGT de Lleida lamenta que el confinament perimetral de la comarca "fa molt mal a les empreses" perquè "veuen perillar de nou el seu futur". "Es convertirà en un dur cop per a motles de les empreses de la comarca, especialment del sector del comerç", auguren.

El sindicat aposta per "controlar els brots" a la comarca i "fer proves a tothom de l'entorn dels infectats" i no pel confinament. "No és de rebut castigar la gent sana que compleix les normes escrupolosament, s'hauria de castigar als irresponsables que no respecten les mesures", han apuntat.