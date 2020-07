Batlle estén la mà «a una confluència de sectors» sense centrar-se en sigles

El dirigent d'Units per Avançar i tinent d'alcalde de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, va reivindicar ahir el «millor del catalanisme» i va allargar la mà a fer una «amplíssima confluència de sectors» sense centrar-se en sigles. En una entrevista a Catalunya Ràdio, Batlle va considerar que «el país ha quedat partit entre un independentisme radical i una situació enquistada d'un espanyolisme ranci». «Hi ha un amplíssim espai per recórrer i per aglutinar», va afirmar amb la vista posada a les eleccions i detallant que estan «parlant amb Marta Pascal i amb molta altra gent».

El dirigent d'Units per Avançar diu que el seu programa té com a objectiu fer «un bon govern», cosa que, des del seu punt de vista, Catalunya «fa molts anys que no té». En aquest sentit, Batlle va afegir que el seu «no és un programa per fer la independència, sinó per fer un bon autogovern».