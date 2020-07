El Consell per la República fa una crida a accelerar la confrontació amb l'Estat

Reunió del Consell per la República presidida per Carles Puigdemont ahir a Perpinyà.

El Consell per la República va fer ahir una crida a la ciutadania a «preparar-se» per tal de «culminar el procés iniciat l'1 d'octubre». En una reunió a Perpinyà, els membres del consell de govern de l'ens es van reunir i van aprovar tirar endavant el «vot d'ordre» i, per tant, «la confrontació» amb l'Estat.

El seu vicepresident, Toni Comín, va deixar clar que aquesta confrontació «serà pacífica», però va considerar «molt important aclarir els continguts i les condicions d'aquesta confrontació». «Ens hem de preparar des de totes les lliçons que hem après des de l'1-O», va reblar.

El vicepresident del consell de govern va revelar que també es va aprovar tirar endavant la identitat digital per als membres del Consell de la República.

Comín va explicar que aquesta és una manera de ser «honestos amb aquells qui van comprometre's» després del referèndum.

Comín va voler reiterar el «caràcter pacífic» de la confrontació, però diu que «és impossible» culminar el procés independentista «sense un cert grau d'enfrontament» amb l'Estat. «El vot d'ordre que ens van encarregar en l'acte multitudinari de Perpinyà va ser que ens preparéssim. Doncs ara volem fer-ho efectiu», va assenyalar Comín.

A més d'apostar per tirar endavant aquesta confrontació amb l'estat espanyol, el consell de govern també va aprovar el seu model d'identitat digital, tal com estableix el pla que l'organisme ha dissenyat.



Una eina «molt esperada»

«Es tracta d'una eina molt esperada i que avui mateix [ahir per al lector] rebran tots els membres», va assenyalar el vicepresident del consell de govern.

Aquest document digital establirà el catàleg de drets que es deriven del fet de ser membre del Consell i tindrà la funció de porta d'accés a l'aplicació que, des del punt de vista operatiu, permetrà exercir aquests drets. Per accedir-hi, els membres del Consell per la República han de descarregar-se una aplicació al seu mòbil.

Una altra de les decisions preses va ser convocar l'Assemblea de Representants Fundacional durant la primera quinzena de setembre, de manera presencial a la Catalunya Nord, si les circumstàncies sanitàries ho permeten.

Aquest ens el conformen els diputats del Parlament de Catalunya compromesos amb el mandat de l'1 d'octubre. En la seva sessió constitutiva, l'assemblea, entre d'altres coses, haurà de debatre i, eventualment, aprovar el Reglament del Consell i el règim electoral d'acord amb el qual se celebraran les primeres eleccions per conformar la primera Assemblea de Representants.



El PDeCAT critica Puigdemont

En l'acte de Perpinyà també hi va ser present Carles Puigdemont. L'expresident de la Generalitat va anunciar aquesta setmana la creació de JxCat com a partit separat del PDeCAT, una decisió que ha sacsejat l'entorn postconvergent. Ahir, el portaveu del PDeCAT i alcalde de Mollerussa, Marc Solsona, va advertir sobre la idea de crear una nova formació al voltant de Puigdemont, que si el que volen alguns «és fer un partit d'esquerres, això confronta amb el que representa el PDeCAT».

En una entrevista al diari digital Vilaweb, Marc Solsona va considerar que encara hi ha marge per negociar dins l'espai postconvergent per evitar la ruptura entre el PDeCAT i la nova formació que vol crear Puigdemont. "Hi ha fórmules diferents a la de la dissolució del PDeCAT i la creació d'un nou partit", subratlla l'alcalde de Mollerussa, abans de puntualitzar que no es tracta d'un problema de quotes, vetos o lideratges, sinó que l'escull es troba en que hi ha diferències ideològiques, així com en la petició de dissolució del seu partit.