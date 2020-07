Els catalans suspenen Felip VI i més de la meitat volen que abdiqui, segons una enquesta

Els catalans suspenen el rei Felip VI amb una nota mitjana de 2,73 sobre 10 i el 56,3% creu que hauria d'abdicar, segona una enquesta de l'Institut Feedback publicada aquest diumenge per 'El Nacional'. Per franges d'edat, la millor valoració de Felip VI surt d'entre els enquestats de 65 anys o més (3,74). Mentre que els catalans d'entre 25 i 44 anys li posen la nota més baixa, un 2,41. Els resultats són fruit de 800 enquestes telefòniques realitzades entre el 29 de juny i el 2 de juliol.

Segons la preferència política, només els enquestats que diuen haver votat el PPC aproven el monarca, amb un 7,58. En canvi, suspèn entre els votants de la resta de partits, també de Cs, que li posen un 4,72. Els votants socialistes li donen un 4,33; els dels comuns, un 2,51, i els independentistes oscil·len entre l'1,26 de JxCat, l'1,12 d'ERC i el 0 de la CUP.

El sondeig també pregunta pels casos de presumpta corrupció que impliquen la família reial espanyola i el

56,3% creu que Felip VI prefereix que abdiqui. El 35,6% creu que no ho hauria de fer, mentre que el 8,1% restant no ho sap. Si la continuïtat de la monarquia es posés a votació, el 69% dels catalans votaria per una república enfront del 19,9% que prefereix tenir rei, mentre que la resta no votaria o no té clara la seva preferència.

Sobre el rei emèrit, Joan Carles I, el sondeig pregunta si ha delinquit i el 86,3% sosté que sí, per la qual cosa el 84,2% creu que ha de ser jutjat. En canvi, el 12,2% d'enquestats opina que no ha delinquit i el 3,5% diu no saber-ho.