Aparten i expedienten un metge per gravar en vídeo una pacient seminua

Un metge resident de l'EAP Sardenya de Barcelona ha estat apartat i expedientat després de la denúncia presentada per una pacient, a la qual va visitar a l'Hospital de Sant Pau, per haver-la gravat en vídeo seminua.

Segons ha publicat el diari "Ara" i han confirmat a Efe fonts de l'Hospital Sant Pau, la pacient, que va acudir el passat 11 de maig a fer la prova de tuberculosi a l'hospital de Sant Pau, va ser atesa pel metge, que feia les seves pràctiques com a resident de metge de família.

La pacient va denunciar després de la visita que el metge, en primer any de residència, li va dir que estava fent un estudi i que gravaria la visita amb una càmera i que la va filmar nua de cintura cap amunt.

Després es va estranyar que no li fes signar cap autorització per escrit si es tractava d'un estudi científic, de manera que va trucar a l'hospital perquè esborressin les imatges i des del servei d'atenció al pacient de l'hospital li van comunicar que no existia l'estudi esgrimit pel metge ni havien autoritzat a cap metge a filmar pacients.

L'Hospital de Sant Pau ha confirmat a Efe que res més rebre la queixa el metge va ser apartat i suspès de l'activitat docent i van informar l'EAP Sardenya, on passava consulta com a metge de capçalera.

Pel que sembla, en ser preguntat, el metge va adduir que la filmació era per a un documental d'una productora italiana.

Al metge li han obert un expedient per "falta greu", de moment, per "un error procedimental perquè va gravar sense el consentiment informat adequat".