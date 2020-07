Montilla defensa la seva incorporació a Enagás: «Jo no m'he corromput»

L'expresident de la Generalitat José Montilla ha afirmat aquest dilluns que la seva incorporació com a conseller independent a l'empresa Enagás "és legal i compatible" amb la seva condició d'expresident i ha negat que es tracti d'un cas de "portes giratòries".

En la seva compareixença davant la comissió d'Afers Institucionals de Parlament, Montilla ha assegurat que mai ha utilitzat mitjans públics per a la seva activitat privada: "els que diuen el contrari, menteixen", ha dit.

Quan es va conèixer la seva incorporació a Enagás, Cs, ERC, JxCat i la CUP van demanar la compareixença de Montilla davant la comissió d'Afers Institucionals perquè donés "explicacions" sobre aquest fitxatge.

L'expresident ha justificat per quatre motius la seva incorporació a Enagás: perquè es tracta d'un conseller independent, per la seva "experiència i coneixement" del sector del gas, perquè pot compatibilitzar-la amb les seves tasques com a expresident i perquè ho permet la llei.

Amb tot, Montilla ha avançat en la seva compareixença que renunciarà a rebre la seva prerrogativa com a expresident, i ha recordat que fa 14 anys que va deixar de ser ministre d'Indústria i gairebé 10 que va deixar la presidència de la Generalitat.

En aquest sentit, Montilla ha indicat que la llei d'expresidents de la Generalitat no estableix restriccions en aquesta línia i que no utilitzarà l'oficina d'expresident per treballar per a Enagás, perquè l'empresa "no necessita d'aquest suport".