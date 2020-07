Pascal aposta per la política «útil» del PNB sense renunciar a un referèndum

La secretària general del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), Marta Pascal, va assenyalar ahir que el PNB és un «model d'inspiració» per la seva política «útil», una aposta que aquesta nova formació vol «liderar» en les pròximes eleccions catalanes sense renunciar a la reivindicació d'un referèndum pactat. «Per a nosaltres el PNB és un model d'inspiració política, assumint que Catalunya i Euskadi tenen causes nacionals compartides però són societats diferents», assegura Pascal en una entrevista.

L'excoordinadora del PDeCAT, que ha impulsat un nou partit que descarta la unilateralitat, en contraposició amb la línia de «confrontació» de l'expresident català Carles Puigdemont, subratlla que «aquesta política útil per als ciutadans en qualsevol àmbit institucional» que desplega el PNB és un «model» per al PNC.

Defensar les institucions

«No és que ens interessi l'estabilitat espanyola, sinó que el que ens interessa és que Catalunya pugui defensar el seu espai competencial i les seves institucions, a Madrid i a Brussel·les», destaca. Així, admet que li resulta «inspirador» quan el PNB negocia amb l'Estat «el que li correspon» a Euskadi: «És clarament un referent en la manera que es fa política i en ser útil», afegeix.

En tot cas, Pascal remarca que volen tenir un model propi i, a diferència del PNB, els estatuts del PNC no preveuen la separació de càrrecs orgànics i institucionals, amb la qual cosa ella podria ser candidata a la presidència de la Generalitat.

Tot i això, assegura que ara està concentrada en el desplegament del nou partit i demana esperar que arribi el moment oportú, convençuda que els militants votaran «la millor persona» per concórrer als comicis.

Eleccions urgents

En aquest sentit, Pascal creu que és «urgent que les eleccions es convoquin», ja no només perquè el Govern de Quim Torra està «en descomposició», sinó perquè la societat catalana, després de la irrupció de la pandèmia, necessita «expressar-se en les urnes en el nou moment polític».

En aquest nou escenari, i davant la possibilitat que puguin ser un partit clau per facilitar o no un nou govern independentista a la Generalitat, Pascal insisteix en què volen ser «útils» tot defugint de «purismes i etiquetes». «Estem en una nova etapa, un nou moment, i no ens trobaran fent de crossa dels qui volen retenir el poder o en un relat de purisme, bons i dolents», afirmar, en clara al·lusió a JxCat.

Una suma «coherent»

A aquestes eleccions, el PNC es vol presentar «amb voluntat de suma», sempre que aquesta sigui «coherent» amb el seu manifest fundacional i la seva voluntat d'unir tant catalanistes que volen enfortir les institucions d'autogovern com independentistes que volen aconseguir un Estat per la via legal, amb el «fil conductor» d'un referèndum acordat.

En aquest sentit, Pascal admet que li «grinyola» rotundament el discurs del tinent d'alcalde de Barcelona i dirigent d'Units per Avançar, Albert Batlle, quan es postula per ser candidat d'una coalició «contra l'independentisme» en termes generals.

«No ens trobaran en plantejaments de frontisme ni de mirar pel retrovisor per veure tot el que es va fer malament en el passat. Estem per liderar, i per donar força a una opció política, el PNC, que té les portes obertes» per integrar a tothom que se senti còmode amb els seus postulats, remarca. D'aquesta manera, l'exsenadora assegura que no es veuen «negociant quotes, cadires ni petites porcions de càrrecs».