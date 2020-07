Torra no descarta tancaments puntuals de més comarques

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat que "no hi ha perill" que a Catalunya hi hagi un rebrot generalitzat que dugui el Govern a decretar un confinament global. "Tots els brots del país estan controlats", ha respost Torra preguntat pels riscos d'un retrocés del desconfinament arreu del territori. El president ha dit que no descarta tancaments puntuals altres comarques, com s'ha fet amb el Segrià, tot remarcant que l'executiu "està preparat" per afrontar cada cas particular: "En cada moment, prendrem les decisions més oportunes". En una visita a la Fundació Catalonia Creactiva, Torra ha volgut llençar un missatge de "tranquil·litat" i ha demanat a la ciutadania que es mantingui en una "tensió positiva" vers la pandèmia.

A preguntes de la premsa en una visita a les instal·lacions centrals de la fundació a Cerdanyola del Vallès, Torra ha remarcat que el confinament decretat al Segrià és "diferent" que el que es va ordenar a mitjans de març a la Conca d'Òdena. Ho ha assenyalat com a exemple de la concreció de resposta en funció de la situació que es visqui a cada territori.

"Fins ara l'única situació que ens ha dut a fer un pas enrere ha estat la del Segrià", ha remarcat el president, que ha dit que el Govern estarà a l'aguait de l'evolució de la resta de rebrots que hi ha a diferents punts de Catalunya. "No dic que no ens pugui passar el mateix a altres punts, com hem vist també a Galícia una comarca confinada. Anirem veient brots", ha afegit respecte possibles confinaments a altres territoris catalans.

Torra ha subratllat que la Generalitat està "preparada" per donar la resposta necessària a la situació actual, que ha assegurat que "no és una segona onada". Segons el president, l'executiu ara té la capacitat d'abordar els brots "des de tots els punts de vista" i ha afirmat que "qual calgui aplicar la solució de Lleida, s'aplicarà".