Vergés no descarta ampliar el confinament del Segrià «més enllà de 14 dies»

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, no ha descartat ampliar el confinament al Segrià (Lleida) "més enllà dels 14 dies" i ha assegurat que fan una anàlisi diària dels casos i que també se'n farà una en profunditat als 7 i als 14 dies.

En una entrevista aquest dilluns a Catalunya Ràdio que ha recollit Europa Press, Vergés ha afirmat que hi ha transmissió comunitària i per això s'ha actuat confinant i ha demanat la implicació de "tota la societat" per frenar la transmissió.

"No és que ens plantegem res avui, és que no podem descartar res avui", ha sostingut la consellera de Salut, que ha insistit que s'han de mirar les dades d'aquí 7 dies per veure si les mesures tenen efecte i s'estabilitza la tendència.

La selectivitat a Lleida

Sobre les proves d'accés a la universitat a Lleida, Vergés ha destacat que aquestes proves s'havien plantejat "perquè es poguessin celebrar a tot el país amb totes les mesures de salut", i ha assenyalat que és la Conselleria d'Empresa i Coneixement de la Generalitat qui en té les competències.

"Si troben alternatives als estudiants d'altres comarques que havien d'anar a fer la prova a Lleida, que es puguin desplaçar a una altra comarca o a la seva pròpia comarca o obrir espais, són ells els que ho han de dir. No ho pot organitzar Salut", ha assegurat Vergés.

La consellera ha explicat que no s'han decantat per un confinament domiciliari perquè "la situació no és la mateixa que al març i l'abril", però ha subratllat que tot depèn de la col·laboració de tothom i ha cridat a mantenir els contactes socials mínims possibles.

També ha valorat que el fet que Aragó hagi reculat a la fase 2 "sembla que ha anat força bé", i ha explicat que la Generalitat no es va plantejar seguir aquest sistema perquè va considerar que la manera en la qual estaven pensades les fases estava obsolet, en les seves paraules.

Sobre la comunicació entre la Generalitat i els ajuntaments del Segrià, la consellera ha dit que els alcaldes haurien preferit tenir informació amb més temps però "malauradament els confinaments obliguen a decidir i executar alhora".

Temporers

Ha afegit que es resoldran les inquietuds dels alcaldes i explicaran "fins on es pugui donar informació per no criminalitzar certs col·lectius", la situació dels treballadors del camp, i ha destacat que aquest diumenge hi va haver una reunió del gabinet de Salut amb els alcaldes i ho aniran treballant diàriament.

També ha insistit al Govern central que s'ha de regular la situació dels temporers, perquè considera que no serveix de res tenir persones que no compten com a treballadors: "Hem de posar condicions de dignitat. L'Estat té un paper important que no està jugant".

Quan li han preguntat per la situació a la comarca de la Segarra (Lleida), Vergés ha afirmat que la situació és "molt estable", ha defensat que les mesures que s'han pres funcionen i ha valorat la col·laboració de les empreses de la zona, que fan de motu proprio proves i tests als treballadors.

"Amb pràcticament totes les empreses amb les quals hem treballat hi ha hagut molta col·laboració. Les empreses s'hi juguen molt i tenen l'obligació i la responsabilitat de protegir els treballadors", ha destacat la consellera sobre el cas de BonÀrea, i ha afegit que les empreses que donen un servei essencial són molt conscients que s'han de prendre mesures de seguretat.