Barcelona reconeix un «petit augment» de casos

La setmana passada es van detectar a Barcelona 150 positius per covid-19 confirmats amb prova PCR. Això vol dir 60 casos més que la setmana anterior, quan van ser 90. Tot i això, la regidora de Salut de l'Ajuntament de Barcelona, Gemma Tarafa, va afirmar que es tracta d'un «petit augment» i que la capital catalana no viu «ni de lluny» la situació de Lleida. En roda de premsa, Tarafa va apuntar que han circulat xifres que han barrejat els positius per PCR amb les proves serològiques, que no indiquen un positiu actual, i va demanar fer cas de les PCR per saber la situació actual. Va afegir que els positius estan «dispersos» per la ciutat i que no hi ha un gran focus en cap zona. A més, va demanar prudència i que es mantinguin les mesures de prevenció de contagis. «És important que aprenguem a conviure amb el virus».