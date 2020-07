El crim sense resoldre que es podria reobrir gairebé 20 anys després

La reobertura de la causa pel crim d'Helena Jubany és ja sobre la taula del jutjat número 2 de Sabadell. La família de la jove mataronina assassinada a la capital vallesana l'any 2001 ha aportat nous elements de prova que "qüestionen d'arrel" les declaracions que van fer els testimonis fa prop de vint anys. Segons l'advocat de la família, Benet Salellas, les noves proves "enderroquen" la coartada de Santi Laiglesia, un dels principals sospitosos del crim. La família, per contra, no emprendrà cap acció contra una altra de les que van ser sospitoses, Ana Echaguivel. El germà de la víctima, Joan Jubany, celebra que existeixi una possibilitat real per reobrir el cas gràcies a la pressió mediàtica que ha ajudat a "trencar el silenci" al voltant del cas.



Les noves proves aportades als Jutjats són de tipus documental, pericial i també testifical. "Molta gent que tenia informació rellevant ha perdut la por i ha contactat amb nosaltres", detalla Jubany. L'escrit de sol·licitud de reobertura es va presentar el passat 5 de juny i ara hi ha un any i mig de marge abans que els delictes prescriguin.

Tot i que fa prop de vint anys de la mort d'Helena Jubany, la família té la "convicció" que aquesta vegada "es farà justícia, s'arribarà fins al final i es resoldrà el crim". En aquestes dues dècades, la família sempre ha criticat la investigació que es va fer en el seu moment i assegura que gràcies a les noves proves aportades hi ha ara "molts fils per estirar".

Els Jubany han comptat en la fase final d'aquest viacrucis amb el suport d'un grup de veïns de Sabadell que han recollit els diners necessaris per fer front a la despesa judicial. La portaveu del Manifest Sabadellenc, Maria Argudo, celebra que ara la gent es plantegi que un feminicidi ocorregut fa dinou anys no pugui quedar impune: "És la causa de tot un poble"

Amb tot, Argudo lamenta que la persona que va matar la jove mataronina continuï fent vida normal i que la seva família no hagi pogut tancar el dol sense saber què va passar la matinada del 2 de desembre de 2001. Ara, afegeix l'advocat de la família, des d'una perspectiva jurídica els arguments estan clars sobre la taula per poder reobrir el cas i tancar aquesta ferida.

De no reobrir-se ara, els fets prescriurien l'any vinent, el 2021, per a qualsevol persona relacionada amb el cas que no hagués estat ja investigada en la primera instrucció. Per als que ja van estar imputats, com Laiglesia o Echaguivel, el termini arriba fins al 2025. Salellas, però, demana que el cas es pugui obrir d'immediat perquès es pugui fer una investigació "profunda".

El cas d'Helena Jubany



Helena Jubany va morir la matinada del 2 de desembre de 2001, després de dos dies desapareguda. El seu cos va ser llençat des d'un terrat, completament nu i ple de cremades. La mort de la jove, a més, està envoltada de molts misteris. Tres mesos abans del crim, per exemple, Jubany va rebre dos anònims acompanyats de begudes adulterades amb somnífers.

Els principals sospitosos van ser amics de Jubany de l'entorn la Unió Excursionista de Sabadell, d'on la jove també era sòcia. A més, a l'edifici on es va trobar el cos hi havia el domicili de dos dels principals sospitosos, Montserrat Careta i Santi Laiglesia. Careta va arribar a entrar a presó provisional com a possible autora de l'homicidi, però es va acabar suïcidant a la cel·la.

També va entrar a presó Ana Echaguivel, com a còmplice d'assassinat, però va acabar posada en llibertat. El jutge va concloure que no existien indicis suficients per imputar-li l'homicidi. També va quedar lliure de responsabilitats Santi Laiglesia, que tot i que se'l va investigar, mai va arribar a ser detinguts per aquests fets.