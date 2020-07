Junqueras, Rull i Turull compten amb permís judicial per sortir a treballar

La jutge ha rebutjat el recurs de la Fiscalia i ha avalat l'aplicació de l'article 100.2 a l'exvicepresident Oriol Junqueras i als exconsellers Jordi Turull i Josep Rull, de manera que totes les sortides laborals dels presos del procés acordades per la Generalitat compten ja amb permís judicial.

L'aval a les sortides laborals de Junqueras, Rull i Turull, acordat per la titular de jutjat de vigilància penitenciària número 5 de Catalunya, es produeix un cop la presons on compleixen pena els nou presos del procés han proposat a la Generalitat que concedeixi a tots ells el tercer grau, un règim de semi-llibertat en què ja no cal el 100.2 per sortir de presó per a treballar, exercir voluntariat o tenir cura a familiars dependents.

En el cas de Junqueras, la jutge desestima la pretensió de la Fiscalia que per optar a les sortides previstes per l'article 100.2 se sotmeti a un programa per interioritzar que les lleis cal complir-les, ja que considera que l'exvicepresident català "ja és conscient d'això "i que ara reconeix que" les coses s'haurien d'haver fet d'una altra manera "i que la seva conducta va originar conseqüències que no eren "desitjades".

En les seves actuacions sobre Junqueras, Rull i Turull, que es poden recórrer davant l'Audiència de Barcelona, la jutge insisteix que els tres presos compleixen els requisits perquè se'ls apliqui l'article 100.2 per flexibilitzar el segon grau en què van ser classificats inicialment, i adverteix que la Fiscalia "sembla oblidar" que no es pot pretendre que una condemna penal obstaculitzi o impedeixi la concessió de permisos, beneficis penitenciaris o modificacions de la classificació.

En aquest sentit, retreu a la Fiscalia que pretengui aconseguir, amb la seva "oposició fèrria" a qualsevol permís o flexibilització per als presos del procés, que no va obtenir amb la sentència del Suprem, ja que l'alt tribunal va rebutjar la seva pretensió que no poguessin optar al tercer grau fins a la meitat de la condemna.

Com en les seves anteriors resolucions avalant el 100.2 a altres presos del procés empresonats al centre barceloní de Lledoners, la magistrada rebutja la pretensió de la Fiscalia que els interns hagin de seguir un programa específic sobre el delicte de sedició per canviar el seu pensament o ideologia política, a favor del dret a decidir de Catalunya de manera pacífica i no violenta, per evitar el risc de reincidència.

"Tals pensaments i voluntats de l'intern són legítims dins del nostre ordenament jurídic, ja que els mateixos formen part del programa de diversos partits polítics actius a Catalunya, i ni tals partits ni els seus programes electorals han estat declarats inconstitucionals, ni per llei ni per resolució judicial ", remarca.

Sobre Turull, la jutge conclou que l'exconseller de Presidència és "sensible" a les "conseqüències negatives de la seva conducta" i assumeix la responsabilitat de les seves accions i dóna per tancada la seva etapa a la política, observant-se en el seu cas un "important efecte intimidatori de la pena", ja que en la seva estada a la presó s'ha adonat que" les seves conviccions personals són fermes però que probablement hi ha altres vies per aconseguir els fins pretesos".

En la mateixa línia, la jutge apunta que l'exconseller de Territori Josep Rull també reconeix que, tot i que no canviaria les seves conviccions, sí que buscaria altres vies o mecanismes per aconseguir-ho, ja que és "sensible" a les conseqüències "negatives" de la seva conducta i assumeix la responsabilitat de les seves accions.

Mentre es mantingui en aplicació l'article 100.2 per als presos del procés, la jutge insta la presó de Lledoners a remetre setmanalment un informe sobre l'evolució de Junqueras, Rull i Turull en les seves sortides laborals per constatar que es mantenen baixos els riscos de reincidència i de trencament de condemna.

Després d'obtenir-lo Junqueras, Rull i Turull, els nou presos del procés compten ja amb l'autorització del jutjat de vigilància penitenciària a la decisió de la Generalitat d'aplicar-los el 100.2, si bé la Fiscalia l'ha recorregut ja en diversos casos davant les respectives audiències provincials, encara que en el cas de Carme Forcadell un jutge de Lleida l'ha remès al Tribunal Suprem.

A diferència del cas de Forcadell, la titular del jutjat de vigilància penitenciària 5 de Catalunya recorda en el seu escrit que un eventual recurs de la Fiscalia a la seva decisió recauria davant l'Audiència de Barcelona i no al Suprem, ja que no es tracta d'una resolució sobre la classificació de l'intern -que correspondria dirimir al tribunal sentenciador-, sinó sobre règim penitenciari -que recau en l'audiència provincial-.

En qualsevol cas, l'aplicació de l'article 100.2 als nou presos del procés, que flexibilitza el seu segon grau, podria decaure en les properes setmanes si la secretaria de Mesures Penals, dependent de la conselleria de Justícia, dóna el seu vist-i-plau a la proposta unànime de les juntes de tractament de les presons catalanes en les que compleixen pena perquè tots ells passin al tercer grau, pel qual únicament anirien a dormir a la presó els dies laborals.