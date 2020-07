JxCat admet haver actuat "tard" a les residències i "problemes" en els triatges

El diputat de JxCat al Parlament Josep Maria Forné ha admès avui dimarts que el Govern va actuar "tard" en les residències de gent gran durant el pic de la pandèmia de Covid-19 i que hi va haver "problemes greus "en el triatge, detecció i derivació de pacients als hospitals.

Ho ha dit durant el debat monogràfic que se celebra a la cambra catalana sobre la gestió de la crisi del coronavirus, en què ha fet "autocrítica" per alguns assumptes que, ha ressaltat, "caldrà evitar en posteriors situacions".

Segons Forné, l'executiu autonòmic va arribar "tard" i amb "escassos" equipaments i recursos en la gestió de l'emergència sanitària a les residències de gent gran, durant la qual va haver, ha dit, "problemes greus" en el triatge i derivació dels pacients a hospitals.

Un error que ha atribuït a la "falta de coneixement" i no a l'absència de "voluntat ni intenció" expressa del Govern, a qui ha instat a canviar aquests aspectes de cara a eventuals rebrots de virus.

El diputat també ha urgit a reformular els protocols de relació amb les famílies dels residents ja que, ha recordat, és "fonamental" acompanyar-les en situacions de dol, i ha instat a millorar "la coordinació del món social amb el món sanitari" per "anticipar-se al que pugui venir".

"Hem de buscar-nos material, equipament i elements de direcció que permetin fer una bona selecció i derivació. Necessitem aquesta previsió, així com l'accessibilitat a les proves diagnòstiques. No podem fallar", ha sintetitzat.

Amb tot, Forné ha recordat que Catalunya no és "l'únic" lloc en el qual hi ha hagut una crisi en les residències pel coronavirus, sinó que aquesta conjuntura s'ha repetit "a tot el món occidental".

Per tot això, ha advocat per "detectar les debilitats" que, al seu entendre, ha posat de manifest la Covid-19 per "aprendre" d'elles i construir una nova resposta en cas que la propera tardor el virus es torni a acarnissar amb les residències de gent gran.