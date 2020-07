Salut demana als sanitaris de Catalunya que donin suport a la crisi de Lleida

El Departament de Salut va fer una crida perquè professionals sanitaris d'arreu de Catalunya es desplacin a Lleida per donar suport a l'emergència sanitària. La crida es va fer dissabte i, segons la gerent dels Serveis Territorials de Salut a Lleida, Divina Farreny, encara no hi ha dades de quants professionals s'hi han ofert voluntàriament. De moment, va dir que un equip de la Regió Sanitària del Pirineu baixarà avui al Segrià amb l'objectiu de fer testos a professionals i usuaris de totes les residències de la comarca. De moment, ahir es van detectar casos nous de coronavirus en una altra residència de la comarca, que se suma als contagis ja controlats al centre privat Castrillón.

De fet, les dades d'ahir confirmen que la crisi sanitària de Lleida es va agreujant cada dia més. Els brots s'han doblat en una setmana i han pujat dels set als catorze. En concret, són en deu empreses hortofructícoles, dues residències de gent gran, a l'alberg Jericó (26 casos) i en un edifici del Centre Històric (15). Des del Departament de Salut s'ha insistit en la importància de les mesures de seguretat com la mascareta, la distància i rentar-se les mans i la gerent de la regió sanitària de Lleida, Divina Farreny, preveu que durant 10 o 15 dies continuïn augmentant els casos perquè les tendències, va dir, «no canvien d'un dia per un altre». Si en dues setmanes, però, la incidència del virus no baixa, Salut no descarta mesures més extremes com el confinament domiciliari.



Es doblen els positius

Les dades demostren la gravetat de la situació. La comarca del Segrià ha doblat els positius per coronavirus en una setmana, passant dels 266 de la setmana del 22 de juny als 524 dels últims set dies. Des de l'inici de la pandèmia acumula 2.541 casos (341 a residències). La retrospectiva mostra cinc casos diumenge i 65 dissabte. El canvi de tendència es veu pels volts de Sant Joan, ja que el 26 de juny es van comunicar 86 positius. Hi ha deu positius detectats en residències en les últimes dues setmanes, nou dels quals confirmats el 4 de juliol. Pel que fa a les defuncions, la comarca en registra 136 entre confirmats i sospitosos, l'última amb data de 22 de juny. D'aquesta xifra de morts, 54 són en residències, 75 en hospitals o sociosanitaris, 4 al domicili i 3 consten com a no classificats. En general, destaca el creixement de casos confirmats a Lleida, amb 3.958 casos (112 més que els informats en la darrera actualització). De moment n'hi ha sis que estan classificats en el dia 5 de juliol, 72 del dia 4 i 149 del divendres 3 de juliol.



«No descartem més tancaments»

El president de la Generalitat, Quim Torra, va assegurar que «no hi ha perill» que a Catalunya hi hagi un rebrot generalitzat que dugui el Govern a decretar un confinament global. «Tots els brots del país estan controlats», va assegurar. Malgrat tot, el president va dir que no descarta haver de perimetrar altres comarques, com s'ha fet amb el Segrià, tot remarcant que l'executiu «està preparat per afrontar cada cas particular».

Finalment, la consellera de Salut, Alba Vergés, va indicar que la situació al Segrià «no és exactament la mateixa» que la del març o l'abril, però preveu que els casos creixin els propers dies, perquè «les mesures no tenen efectes d'avui per a demà». La consellera va explicar que d'aquí a una setmana es podrà veure si s'ha estabilitzat la tendència.