Vergés proposa obligar a portar la mascareta encara que hi hagi distància

La consellera de Salut, Alba Vergés, proposarà al Govern aquest dimarts que s'aprovi l'obligatorietat de l'ús de la mascareta a Catalunya, encara que hi hagi distància de seguretat. "En moments complexes, amb el que està passant al món, amb els brots que anirem tenint, cal interioritzar aquesta mesura i creiem que ha de passar per tot el país", ha indicat a Rac 1, tot recordant que la mascareta "no substitueix la distància". Aquesta obligatorietat haurà de ser aprovada pel Procicat. La consellera l'ha justificat pel comportament de l'epidèmia, però també de la societat i els "riscos" que s'estan assumint. "Comença a haver molta més mobilitat i per disminuir els riscos crec que és important prendre aquesta mesura", ha insistit.