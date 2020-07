La Fiscalia demana al Suprem que revoqui les sortides per feina dels presos del procés

La Fiscalia va remetre ahir un informe al Tribunal Suprem en què assenyala que l'alt tribunal ha de declarar-se competent per revisar la semillibertat dels presos condemnats per l'1-O concedida pel 100.2 del reglament penitenciari, en tractar-se de decisions que «s'assemblen a la concessió a tots ells d'un tercer grau encobert».

El Ministeri Públic va respondre així a la petició realitzada per la Sala Penal del Suprem, que la setmana passada va sol·licitar a la Fiscalia que es postulés abans d'estudiar el recurs que li va ser remès pel titular de Jutjat de Vigilància Penitenciària de Lleida contra l'aplicació de l'article 100.2 del Règim Penitenciari a l'expresidenta de Parlament Carme Forcadell, que compleix condemna per sedició, fet que li permet fer sortides de la presó.

Els fiscals conclouen que el conjunt d'aquestes decisions d'aplicació de l'article 100.2 «s'assemblen a la concessió a tots d'un tercer grau encobert, ja que els efectes derivats de l'aplicació d'aquest precepte no són diferents dels que comporta la concessió del tercer grau», que permet que els presos acudeixin només a pernoctar al centre penitenciari de diumenge a dijous. Amb aquesta política penitenciària, insisteixen, «es persegueix la sortida diària excepte per pernocta de tots els penats en la mateixa causa», el que no situaria «en l'òrbita del frau de llei».

En aquest sentit, proposen que els presos se sotmetin a programes de reinserció que tendeixin «a inculcar el respecte a la Constitució i a les lleis, com a principi bàsic i inderogable d'un Estat democràtic i de Dret».

D'altra banda, el ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, va reconèixer ahir que el Govern no té de moment data fixada en el calendari d'aquest any per presentar una reforma del Codi Penal que s'aprofiti per actualitzar les figures penals de la rebel·lió i la sedició, si bé va defensar la necessitat de revisar aquests delictes recollit en un article que data de segle XIX.

Així responia Campo a preguntes dels periodistes a la roda de premsa posterior a Consell de Ministres, en què va incidir que des de l'executiu de coalició no s'ha traslladat un compromís sobre un calendari a seguir, tot i que el febrer passat la vicepresidenta primera de Govern, Carmen Calvo, havia situat aquesta reforma per abans d'agost.