Lleida concentra una tercera part dels 267 nous casos notificats a Catalunya

Les funeràries catalanes van reportar ahir quatre nous morts per covid-19 , segons l'últim balanç de Salut, tres més que les informades dilluns. Això situa la xifra global de víctimes en 12.596. A més es van detectar 267 nous casos positius testats –91 més que en l'últim balanç–, i el total puja a 73.597. D'aquest augment, 83 casos són de Lleida –prop d'un terç del total a Catalunya– i 107 de la ciutat de Barcelona. D'entre les víctimes, 6.874 persones van morir en hospitals o centres sociosanitaris –dos més–, 4.099 en una residència –igual– i 796 al domicili –les mateixes–, mentre que les no classificades per falta d'informació són 827 –dues més. Fins ara hi ha hagut 4.164 persones ingressades greus, quatre més que la darrera actualització.

Pel que fa a la retrospectiva de casos, n'hi ha 40 de dilluns, 95 del diumenge i 141 de dissabte.

D'aquests, corresponen a la regió de Lleida 16 positius del 6 de juliol, 69 del dia 5 i 72 del dia 4. Pel que fa a les morts, del 4 de juliol n'hi ha reportades dues, tres del dia 3 i tres més del dia 2 de juliol.

Reforços a llarg termini

D'altra banda, la Junta de Personal de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida va reclamar més professionals als hospitals lleidatans, però de manera permanent. «No s'ha de quedar només en suport puntual. «La situació ens preocupa moltíssim perquè tenim la meitat del personal de vacances», va dir la presidenta de la Junta de Personal. «S'ha contractat més gent per cobrir les vacances, però si hi ha un rebrot faltarà personal», va alertar. També van explicar que la planta per a malalts de COVID-19, amb 30 llits, ja està plena i que n'han obert una altra. A l'UCI, va afegir, hi ha vuit persones amb coronavirus ingressades i queden «pocs llits» per atendre també altres patologies. Des de la Junta de Personal de l'Arnau asseguren estar «molt preocupats» perquè la situació a Lleida és «difícil» i lamenten que es podria haver previst. «Les conseqüències les pagaran un altre cop els sanitaris», van manifestar.

D'altra banda, Adrià Comella, director del Servei Català de la Salut, va explicar que 260 professionals s'han mostrat disposats a anar a treballar de reforç a Lleida, després de la crida que la Generalitat i l'Ajuntament de Lleida han fet al personal sanitari d'arreu de Catalunya per aconseguir reforços. Comella va admetre que es preveuen dues o tres setmanes més d'increment de contagis i que el sistema de salut es tensionarà. Per això estan organitzant derivacions de pacients a altres centres.