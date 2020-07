Oriol Mitjà urgeix a passar ja al confinament domiciliari a la comarca del Segrià

L'infectòleg de l'Hospital Germans Trias i Pujol de Barcelona Oriol Mitjà, que va ser l'assessor de la Generalitat en el procés de desescalada, ha afirmat avui dimecres que la situació de la comarca del Segrià "és preocupant" i recomana fer com més aviat millor" test massius als temporers" i decretar "el confinament domiciliari".

Mitjà, que va criticar la Generalitat per no fer cas del document que va elaborar per dur a terme un procés de desescalada segur a Catalunya, ha escrit diversos missatges al seu compte oficial de Twitter en què afirma que "la situació del Segrià és preocupant: 500 casos per setmana, cadenes de transmissió no controlades, i 20.000 persones (els temporers) amb gran risc de transmetre la infecció".

"Caldria pensar en fer un testat massiu dels temporers i passar al confinament domiciliari", proposa.

Per Mitjà, "els temporers són la clau del problema del Segrià. Cal revertir la situació d'absoluta precarietat en què viuen i treballen. Dignificar les seves condicions de vida i salut és una qüestió d'ètica i, a més, garanteix la seguretat de tota la comunitat".

El metge, que ha obtingut fons per construir un sistema de vigilància de la Covid-19 a Ghana i millorar la recerca de contactes, proves PCR i seqüenciació genètica, ha recordat que "només el 20% dels contactes infectats desenvolupen símptomes, tot i que el 80% d'asimptomàtics poden transmetre el virus".

"La recerca de contactes no serà suficient per trobar a tots els asimptomàtics, segurament caldrà fer un testat massiu dels temporers", ha suggerit Mitjà.

Segons l'infectòleg, el "retrat robot d'un temporer amb Covid i alta càrrega viral viu amuntegat en un barracó", i ha afegit que "quan més alta és la càrrega viral, més transmissió".

"Cada cas infecta el 20% dels seus contactes, però en condicions d'amuntegament infecta fins al 60 o 70%", ha conclòs.