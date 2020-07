Calculen que falten 70 sanitaris per afrontar el brot de Lleida

El gerent territorial de l'Institut Català de la Salut a Lleida i de Gestió de Serveis Sociosanitaris, Ramon Sentís, va explicar que tot i que l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida està preparat per destinar una tercera planta a malalts de covid-19, falten professionals per atendre'ls. En concret va xifrar en vint els facultatius que es necessitarien al Segrià si segueixen augmentant els casos de coronavirus, entre metges de família, comunitària i especialitats de pacients crítics. També, cinquanta professionals d'infermeria per donar servei tant a l'hospital com a l'atenció primària. Sentís va anunciar també que «en les pròximes hores» l'hotel Nastasi de Lleida tornarà a funcionar com a hotel Salut.



«Abandonament de Salut»

Com a resposta a les mesures, el sindicat Comissions Obreres va denunciar «l'abandonament i el gir de rumb sense cap planificació institucional» del Departament de Salut a les terres de Lleida. «No és bo crear alarmisme i por en la població perquè no es tingui clar el que s'ha de fer, i tampoc per no haver actuat davant d'un problema social quan era el moment», va indicar el sindicat en un comunicat, on va demana responsabilitats a Salut per «la falta de lideratge institucional en aquests moments». Segons CCOO, la situació «no és dramàtica pel nombre d'ingressos de pacients greus», però no s'esperava un rebrot a l'estiu i els professionals estan cansats. També van assegurar que falta personal i llits de crítics.

D'altra banda, l'investigador Oriol Mitjà, que també ha estat assessor del president de la Generalitat, es mostra partidari del confinament domiciliari al Segrià d'una forma més immediata, i també a la Franja de Ponent, segons va dir a Catalunya Ràdio, on va opinar que el sistema de seguiment de casos és «ineficaç». Al seu parer, cal fer «tests massius» a tots els temporers per detectar casos i posar en quarantena tots els positius, també els asimptomàtics. Cal tenir present que professionals sanitaris de Lleida van reconèixer estar «preocupats» per les dades epidemiològiques actuals a la comarca del Segrià i per la seva evolució en un «futur proper».

A més, el ministre de Sanitat, Salvador Illa, també va admetre aquesta preocupació pel brot, que és el que més preocupa a l'Estat juntament amb el de Lugo, i no va descartar que calgui el confinament domiciliari. «En funció de com evolucionin les coses, tal com ha dit la consellera, no es pot descartar res», va indicar a Catalunya Ràdio, tot recordant que aquesta serà una decisió de la Generalitat. Des de l'11 de maig hi ha hagut a l'Estat 118 brots, dels quals 67 estan actius. Illa creu que no ha faltat control en la mobilitat dels temporers, i que en aquesta qüestió s'han aplicat una sèrie de protocols «adequadament». Sobre els brots de l'Aragó, va indicar que l'evolució és positiva i que la situació està en vies de control.



Finalitza el brot de la Vall d'Aran

Finalment, el Conselh Generau d'Aran va donar per «controlat» i «tancat» el brot de coronavirus detectat a finals de juny a l'Aran, una vegada passats els catorze dies des de l'inici i després d'haver-se aixecat l'aïllament domiciliari a bona part dels afectats. El brot va tenir l'origen en una barbacoa, on es van detectar nou positius. Així mateix, el Conselh destaca que, des del mes de maig no hi ha hagut cap persona ingressada per coronavirus.