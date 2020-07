El coronavirus no dona treva i deixa 288 casos més a Catalunya

L'impacte del coronavirus a Catalunya no dona treva i els contagis segueixen augmentant dia rere dia. Ahir Salut en va notificar 288 de nous, 21 més que el balanç de dimarts. La principal diferència de la darrera actualització, però, és que el contagi a la Regió Sanitària de Lleida es va reduir a més de la meitat. I és que dimarts la regió de ponent va notificar 83 casos nous –un terç del total de Catalunya– i ahir, en canvi, n'hi va haver 35. Malgrat tot, els experts i les autoritats polítiques alerten de repunts en els propers dies per la magnitud dels brots.

D'altra banda, cal destacar que més de la meitat dels casos notificats ahir a Catalunya, un total de 152, pertanyen a la ciutat de Barcelona, on no hi ha localitzat cap brot. De fet, dilluns el consistori reconeixia «un petit augment» de casos però afirmava que la situació no es podia comparar «ni de lluny» amb la de Lleida, tenint en compte la diferència de densitat de població.

D'altra banda, les funeràries van reportar cinc nous morts per covid-19 a Catalunya, una més que les informades dimarts. Això situa la xifra global de defuncions en 12.601. D'entre les víctimes, 6.876 persones han mort en hospitals o centres sociosanitaris (2 més), 4.099 en una residència (igual) i 799 al domicili (tres més), mentre que les no classificades per falta d'informació són 827 (les mateixes). Fins ara hi ha hagut 4.167 persones ingressades greus, 3 més que la darrera actualització, i actualment n'hi ha 40, cinc menys.



Situació a Girona

Quant a la Regió Sanitària de Girona, ahir es van notificar nou casos més, dos menys que els registrats dimarts. Segons l'informe retrospectiu publicat per Salut, sis dels nous casos es van diagnosticar dimarts i, la resta, daten de dies anteriors. D'altra banda, un nou recompte de Salut va disminuir el còmput total de positius a residències gironines. Dimarts n'hi havia 1.698 i ahir, 1.693, cinc menys.

Quant a víctimes, ahir no se'n va notificar cap a Girona. Finalment, els hospitals gironins van donar tres noves altes.



Espanya suma 383 nous casos

El Ministeri de Sanitat va xifrar en 28.396 el total de morts per coronavirus a Espanya, quatre més que dimarts (28.392). Segons l'informe de dimecres hi ha hagut 9 defuncions en els últims set dies, quatre de les quals a Madrid i cap a Catalunya. Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 252.513 casos confirmats per proves diagnòstiques, 383 més que dimarts, quan n'hi havia 252.130. Dels diagnòstics, 257 van ser el dia previ. És el doble que l'anterior, quan van ser-ne 124. L'autonomia amb més diagnòstics és l'Aragó, amb 60, que té focus de contagi actius, seguida de Catalunya, amb 52, on també hi ha el brot de Lleida. A Madrid i Galícia n'hi va haver 35, respectivament, i a Andalusia 28.