ERC i JxCat xoquen per les condicions de la taula de diàleg amb el Govern espanyol

De vegades, la política i la vida donen protagonisme a persones desconegudes en moments clau. És el cas del realitzador de televisió del Parlament de Catalunya, a qui va dedicada aquesta crònica. Estava intervenint el president de la Generalitat, Quim Torra, en la sessió de control al Govern. Responia a Esquerra Republicana i, de nou, els socis de l'executiu català exercien, com des de fa incomptables anys, l'esgrima entre independentistes per veure qui té el floret més afilat.

A la invitació del republicà Sergi Sabrià a asseure's ja a la taula de diàleg amb el Govern central, Torra va respondre doblant l'aposta i exigint que aquesta trobada, prevista per a la segona quinzena de juliol a Barcelona, serveixi per posar data a un referèndum d'autodeterminació. En aquell moment, la realització del canal de televisió del Parlament va oferir un pla de Sabrià somrient. Somrient pel desafiament de Torra.



Doble desafiament

Un riure rere el qual s'amaga una altra topada. Torra semblava preparat per rebre l'envit d'ERC i va posar en tensió l'estratègia dels republicans amb una resposta que era un doble desafiament: al Govern central i, de retruc, als republicans: «És molt fàcil. Si vol aquesta segona reunió [la primera es va celebrar el febrer al palau de la Moncloa], que el senyor [Pedro] Sánchez m'enviï una carta dient: 'President Torra, tindrem una segona reunió en la qual el primer punt serà exercici del dret d'autodeterminació de Catalunya, data i condicions', i que hi posi els punts que vulgui. Aquesta és la clau de la reunió».

Va ser en aquell moment quan Sabrià va somriure. I Torra va prosseguir: «No vull ser un testimoni passiu de la residualització del valor de l'1-O, la força que va tenir per trencar-ho tot. Tot el que estigui en la línia d'exigir l'exercici concret del dret d'autodeterminació, allà hi seré». Va ser una intervenció què el president, doncs, va tirar per elevació i va arribar a exigir «data i condicions per al referèndum».



Reclamació risible

Fonts d'ERC jutgen risible aquesta reclamació que exigeix Torra de cara a la reunió negociadora amb l'Estat: fixar les condicions del referèndum. En un sentit oposat, l'entorn del president es queixa que Esquerra vol una reunió amb Sánchez, una data, tot i que no hi hagi cap concreció en l'ordre del dia. Ara el president de la Generalitat reclama que, tant sí com no, s'inclogui abordar l'autodeterminació.