La Fiscalia obre tres investigacions per la gestió de residus de la COVID a Barcelona

La Fiscalia de Medi Ambient de Barcelona, coordinada per Antoni Pelegrín, té obertes tres investigacions pel presumpte abocament il·legal de material sanitari relacionat amb la covid.

Aquestes investigacions se centren en empreses que es dediquen a transportar i a recollir aquest tipus de residus, que han de ser tractats d'una manera específica i segons una normativa concreta.

Les companyies que estan sota sospita no només, suposadament, van moure aquest material sense les garanties necessàries o barrejar-lo amb altres restes, sinó que també ho van dipositar il·legalment a diferents llocs de la província de Barcelona. En un dels casos, ho van fer en un abocador a cel obert.

Les fonts consultades van evitar donar més detalls sobre el cas perquè el Seprona (Servei de Protecció a la Naturalesa) encara està procedint a recollir proves per aclarir els fets. En el cas que es detectessin anomalies penals, els fets podrien ser constitutius d'un delicte contra el medi ambient i, fins i tot, d'un delicte contra els drets dels treballadors si en algun moment es va córrer algun risc pel que fa a la salut dels treballadors.



Instrucció general

El passat mes de març, el fiscal de Sala de Medi Ambient, Antonio Vercher, va remetre dos oficis als fiscals delegats d'aquest material. Entre ells hi ha Antoni Pelegrí per reforçar l'actuació del Ministeri Públic davant residus sanitaris provocats pel coronavirus i la possible adopció de gossos només per poder sortir a passejar durant l'estat d'alarma; una animals que, després d'usar-los, podien ser abandonats.

«Ens enfrontem a un seriós problema i, el que és pitjor, és que no queda del tot clar quines poden ser les perspectives legals d'aquesta situació en tota la seva extensa magnitud», va advertir Vercher.

El fiscal especialitzat sostenia que «paradoxalment està tenint efectes positius pel medi ambient la desaparició dels alts nivells de contaminació atmosfèrica, però aquesta crisi està tenint igualment conseqüències negatives que es poden materialitzar en qualsevol moment».

Antonio Vercher instava els fiscals a expedir les corresponents instruccions a les autoritats policials de cada província «a l'efecte del correcte seguiment de l'ordre del Ministeri de Sanitat pel que fa al tractament, gestió i disposició dels residus controvertits».