L'oposició critica la gestió del Govern i el PP demana la dimissió d'Alba Vergés

Les crítiques al Govern català per la gestió de la pandèmia i del rebrot al Sagrià va protagonitzar el ple del Parlament d'ahir, on el PP va demanar la dimissió de la consellera de Salut, Alba Vergés, per la seva «incompetència» en la gestió de la covid-19. Durant la seva intervenció, el diputat popular Alejandro Fernández va carregar contra Vergés per haver admès que ha «ocultat informació» sobre la situació al Segrià per no generar alarma. «Ningú no li ha explicat que en les societats democràtiques no s'amaga informació sota cap pretext?», li va preguntar el diputat dels populars catalans. Segons Fernández, la consellera és «incapaç» de gestionar i informar a la vegada i ha demostrat tenir un concepte de democràcia «discutible». I per totes aquestes raons, va demanar la seva dimissió. «Un nivell d'incompetència com aquest, en una democràcia moderna, només pot significar assumir responsabilitats i que una altra persona assumeixi el càrrec davant els reptes difícils», va concloure». Unes crítiques a les quals es va sumar la diputada del PSC- Units, Assumpta Escarp, que va instar la consellera a reflexionar si és la millor persona per ocupar el càrrec per la seva «mala gestió». La diputada li retreu que s'anunciés el confinament perimetral del Sagrià dissabte quan «molta gent havia marxat de cap de setmana» i va puntualitzar que ha quedat clara la «incapacitat» del rastreig dels casos positius.



Vergés nega les acusacions

Vergés va replicar que s'està gestionant una pandèmia mundial amb les «incerteses» que això comporta i que el Govern sempre s'ha intentat avançar. «Seguim l'evolució dia a dia. Prenem les decisions quan toca, no abans ni després, i les expliquem a la ciutadania amb les decisions treballades. No ho podem fer de cap altra manera», va defensar. Així mateix, va assegurar que sempre s'ha donat la informació a la ciutadania. A més, va replicar que les decisions es prenen «quan toca» i que s'expliquen a la ciutadania quan estan treballades, en referència al confinament perimetral del Segrià. I va retreure al PSC que faci «demagògia» en dir que el sistema de rastreig de casos positius no funciona.

Segons la consellera, no es tracta que el sistema de rastreig no funcioni sinó que és complicat que facin aïllament persones que necessiten treballar i no tenen casa, en referència als temporers.