Salut reforça el seguiment de la COVID-19

La consellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, va anunciar la creació d'una unitat de seguiment de la covid-19 «en coordinació amb tots els actors implicats» per donar resposta a la pandèmia. Ho va explicar en roda de premsa des de la Conselleria de Salut en la qual també va participar l'especialista en medicina predictiva i salut pública de l'Institut Català de la Salut (ICS), Jacobo Mendioroz, i el sotsdirector general de Coordinació de Salut Pública, Xavier Llebaria.

Vergés va detallar que aquesta unitat reforçarà la vigilància epidemiològica, però també l'àmbit de la prevenció per «reduir riscos i tenir més capacitat» de poder frenar el creixement de la pandèmia.

Mendioroz, l'encarregat de dirigir aquesta unitat, va destacar la importància d'aquest nou organisme que permetrà «simplificar processos, millorar la comunicació i tenir una coordinació més bona entre els actors implicats».

Va reivindicar que «ja s'ha fet un treball molt important dels sistemes de detecció, aïllament i detecció de contactes dels casos», i va concretar que aquesta unitat permetrà comunicar incidències i les seves respectives respostes entre diferents àrees.

En aquest sentit, la consellera va assegurar que aquesta unitat tindrà una «mirada transversal» amb representació de professionals de diferents àmbits de la salut.

Llaberia va insistir que la situació de pandèmia actual «necessita una coordinació que elevi a tots els actors implicats en un procés continuat».



Situació a Lleida

Per la seva banda, Mendioroz va comentar que «el nombre de brots que pot haver-hi és molt canviant», que en el Segrià hi ha prop d'una quinzena de brots, alguns controlats i uns altres no.

«És una situació dinàmica i és difícil afinar quants brots tenim», va argumentar l'encarregat de l'adreça de la nova unitat de seguiment.