Seat assegura el futur de Martorell amb una inversió de 5.000 milions d'euros fins al 2025

Seat invertirà 5.000 milions d'euros entre 2020 i 2025 en nous projectes a Catalunya. Els diners es destinaran al desenvolupament de vehicles al seu Centre Tècnic, especialment elèctrics, i en la renovació d'equips i instal·lacions en les plantes de Martorell Barcelona i la planta de Components, al Prat de Llobregat.

La companyia, que pertany al Grup Volkswagen, assegura que amb aquesta inversió es prepara per desenvolupar nous models i assumir la producció de nous projectes en l'àmbit de l'electrificació, tot això per assegurar l'ocupació i el futur de l'empresa, just en un moment en què una altra gran automobilística, Nissan, ha anunciat que tanca la seva planta de Barcelona. L'anunci el va fer el president de la firma automobilística espanyola, Carsten Isensee, en un acte a la recentment inaugurada Casa Seat de Barcelona al costat de Wayne Griffiths, vicepresident Comercial i de Màrqueting i conseller delegat de Cupra, la marca esportiva de Seat, creada el 2018.



Un futur «optimista»

Isensee ha destacat que aquesta inversió permet afrontar el futur «amb determinació i optimisme per ser una companyia més forta, innovadora i eficient» i va dir que el seu objectiu és que Martorell fabriqui automòbils elèctrics a partir de 2025, quan aquest mercat hagi crescut.

Va recordar, en aquest sentit, que l'any passat únicament el 2% dels cotxes matriculats a la UE van ser totalment elèctrics, la qual cosa suposa uns 300.000 vehicles, quan només la producció de Seat a Martorell va superar les 500.000 unitats el 2019.

«Es requereix temps per preparar la companyia, per això hem de començar a preparar-nos ara», va explicar Isensee, que va demanar «ajuda» al Govern central i a les administracions autonòmiques i locals per impulsar la transformació del sector de l'automoció a Espanya i garantir el futur d'aquesta indústria, apostant per la mobilitat elèctrica.

«No podem fer-ho sols», va subratllar el president de Seat, que va precisar que Espanya necessita més infraestructura de recàrrega i més incentius de compra per estimular la venda de cotxes elèctrics.



Pla d'ajuda del Govern

Referent a això, ha valorat positivament el pla d'ajuda al sector de l'automoció presentat pel Govern espanyol per a la renovació de parc de vehicles i avançar en la transició ecològica. «Va en la direcció correcta i beneficiarà a tota la cadena de valor», va dir.

En la seva aposta per les noves tecnologies, Isensee també va anunciar que SEAT:CODE, el centre de desenvolupament de programari de la signatura, tindrà una nova oficia «al cor de Barcelona», a la Rambla.