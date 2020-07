El Mobile del 2021 serà «sense contacte» i amb distància de seguretat

El director de la GSMA (l'empresa que gestiona el Mobile World Congress, MWC) Mats Granryd, va explicar ahir que treballen perquè el congrés de mòbils 2021 que se celebrarà a Barcelona sigui una edició «sense contacte» per garantir la salut i seguretat dels assistents enfront de la pandèmia del coronavirus.

Ho va dir en una intervenció al costat de l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la vicepresidenta tercera i ministra d'Afers Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño (que es va fer de forma telemàtica); el conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat, Jordi Puigneró, i el president de Fira de Barcelona, Pau Relat, amb motiu de la reunió de patronat del Mobile World Capital Barcelona.

«Sempre hem prioritzat la salut i la seguretat. Però ara aquestes mesures han d'anar més enllà. El nostre objectiu és un MWC sense contacte. Per a això, s'han de fer ajustos a cada pas. Des de l'experiència a l'aeroport, al registre en línia, a una entrada «contactless» i ajustar els espais. Els nostres equips ja treballen en això», va expressar Granryd.

Per la seva banda, Colau va assegurar que la decisió de cancel·lar l'edició d'enguany del MWC va ser difícil, però encertada, i va remarcar que el propòsit per a l'edició del 2021 és tenir «la millor edició que mai s'hagi vist».

A més, va afirmar que la celebració de la reunió del patronat es fa amb «un esperit d'esperança, d'ambició i de represa i també amb un esperit de reforç de vincle entre el MWC i Barcelona».

Així, va explicar que hi ha empreses que ja han contractat la seva presència a la propera edició, que creu que arribarà a molta més gent, i va demanar a la Generalitat més activitats vinculades a les polítiques digitals per «sortir de la crisi amb un model econòmic més robust i més preparat» i agilitzar la transferència dels fons Feder. Al seu torn, Puigneró va sostenir que des del Govern han estat sempre compromesos amb el MWC, tant en els bons com en els mals moments, i ha posat en valor que l'acord d'extensió del congrés fins el 2024: «El congrés és una eina clau de recuperació econòmica , de treball i de progrés per a aquest país».

«Per a Catalunya, el sector TIC és un sector d'oportunitats i de futur, ens situa en l'avantguarda, al mapa del món de les tecnologies més emergents de segle XXI», va assenyalar, i va afegir que el Govern ha sabut implicar el MWC al territori.



Calviño: «Compromís ferm»

Per la seva banda, Calviño va assegurar que el compromís de Govern central amb el MWC és «ferm» i que així ho consolida la ratificació de l'acord d'extensió de l'esdeveniment que, segons ella, també posa de manifest el compromís de totes les administracions. «Amb aquest impuls aconseguirem que l'edició de l'MWC 2021 sigui tot un èxit», va subratllar. «Aquest congrés ha posicionat Espanya com un referent global en tecnologies de la informació i la comunicació i ha impulsat a Barcelona com la ciutat de les noves tecnologies i l'emprenedoria i un dels motors fonamentals de l'economia d'aquest país», va expressar la ministra.

A la reunió, es va ratificar l'acord d'extensió del Mobile a Barcelona fins 2024, així com la inclusió dins el patronat de la ministra, Nadia Calviño, i de la secretària d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, Carme Artigas.

Relat va assegurar que l'extensió del MWC Barcelona fins 2024 és fruit de la col·laboració entre institucions i el sector privat. «Barcelona és un referent i és clau en això. És un model d'èxit. I el MWC és un exemple d'això», va indicar el president de Fira de Barceona, després d'agrair la feina feta per totes les parts per estendre l'acord per celebrar el congrés un any més.