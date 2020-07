Puigdemont arrabassa la marca de JxCat al PDeCAT

L'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont ha arrabasat la marca de JxCat al PDeCAT, que ha avisat que no pot realitzar aquesta operació i que emprendrà les accions "que faci falta".

En les últimes hores hi ha hagut un canvi en el registre de partits del Ministeri d'Interior i ara apareix com a president de la formació Junts per Catalunya l'alcalde de Balenyà (Osona), Carles Valls, pròxim a Puigdemont, segons ha avançat Catalunya Ràdio i ha confirmat Efe.

També s'ha modificat la direcció de la seu, que ara és a l'avinguda Diagonal de la capital catalana.

Fonts del PDeCAT consultades per Efe han assegurat aquest divendres que disposen de documents que indiquen que Puigdemont no pot fer aquesta operació i avisen que emprendran "les accions que calgui" per revertir el procés.

L'operació es produeix abans que aquest proper 25 de juliol es constitueixi el nou partit de Puigdemont, sense haver arribat a un acord amb la direcció del PDeCAT, el partit hereu de CDC.

Puigdemont i el PDeCAT polemitzen des de fa mesos per la sigles de JxCat, per l'encaix de el Partit Demòcrata i per l'enfocament ideològic pel que fa al procés i a l'eix esquerra-dreta.

El 2018, el Partit Demòcrata que dirigia aleshores l'avui secretària general del Partit Nacionalista de Catalunya (PNC), Marta Pascal, va inscriure JxCat en el registre de partits del Ministeri de l'Interior.

El va registrar a nom de tres persones, totes elles militants del PDeCAT, entre les quals figurava com a presidenta Laia Canet Sarri, consellera municipal del Partit Demòcrata al districte de l'Eixample de Barcelona.

L'entorn de Puigdemont ha maniobrat a través d'un grup d'advocats per a substituir aquestes tres persones i posar de president a Carles Valls, sense l'autorització de la direcció del PDeCAT.

Des que es va consumar la ruptura entre l'entorn de Puigdemont i el PDeCAT, la direcció del Partit Demòcrata, capitanejada per David Bonvehí, ha insistit que no es pot fer servir la marca de JxCat sense la seva autorització.

Fonts del PDeCAT consultades per Efe han assenyalat en aquest sentit que esbrinaran el que ha succeït, però estan convençuts que Puigdemont no pot fer aquesta operació, així que estan disposats a emprendre "les accions que calgui".

Si ja era complicat reparar la fractura després que Puigdemont anunciés que fundarà el seu partit sense esperar el PDeCAT, el moviment per quedar-se amb la marca de JxCat encara fa més improbable un acord d'última hora.