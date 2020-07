El contagi s'accelera a Catalunya amb 774 casos i un terç correspon a Lleida

La xifra de contagis per coronavirus es va disparar ahir a Catalunya. La causa d'aquest fort repunt és, en gran part, l'efecte dels brots actius que hi ha al territori i que es concentren, majoritàriament, a la comarca del Segrià.

D'aquesta manera, el Departament de Salut va sumar ahir 774 casos nous, 292 més que l'actualització del dia anterior. Val a dir que el Ministeri de Sanitat dijous només en va detectar 81 a Catalunya, això es deu a la diferència de criteris entre els dos organismes. D'altra banda, segons Salut, tots aquests contagis no corresponen a un sol dia, sinó que també n'hi ha de comptabilitzats dels últims dies que no s'havien inclòs al recompte fins ahir.

De totes maneres, la xifra segueix sent molt elevada en comparació a la setmana passada, quan ja hi havia brots actius. Sense anar més lluny, divendres passat Salut va sumar 276 nous casos, res a veure amb el repunt viscut ahir.

De tots els contagis d'ahir, 338 corresponen a la Regió Sanitària de Lleida i 280 pertanyen a la comarca del Segrià. A la ciutat de Barcelona es van registrar 204 nous casos, vuit menys dels sumats dijous. Pel que fa a les morts, les funeràries en van reportar una més, quatre menys que dijous, i la xifra total és de 12.607. La mort correspon a la Regió Sanitària Metropolitana Sud.

Pel que fa a la retrospectiva de casos, on no s'hi inclouen els tests serològics, a tot Catalunya es van registrar 93 casos corresponents a dijous, 390 a dimecres, 367 a dimarts i 152 a dilluns 6 de juliol.

A les residències de gent gran hi ha un total de 15.103 persones confirmades com a positives. Són 29 casos més que les informades el dia anterior. Pel que fa a les altes hospitalàries des de l'inici de la crisi, n'hi ha hagut 40.119, 81 més que les informades dijous.



Vint brots actius sense control

Una setmana després del confinament perimetral del Segrià, la comarca ja compta amb vint brots actius, els dos últims s'han detectat en empreses hortofructícoles, com la immensa majoria. Això propicia que els contagis vagin en augment dia rere dia i, fins i tot, les xifres actuals superen de molt lluny les registrades durant el pic de la pandèmia (març i abril). En total, els positius acumulats són 4.448 i més de la meitat (67%) es concentren a la comarca del Segrià, amb 2.974 casos. Un dels problemes que preocupen més als experts, segons van informar ahir a TV3 , és que prop del 60% dels contagis ja es transmeten de manera comunitària. Això dificulta molt el control perquè costa tallar aquestes cadenes de transmissió.



Augment entre els joves

D'altra banda, el delegat del Govern a Lleida, Ramon Farré, va alertar d'un augment «insostenible» de casos de coronavirus entre joves de 15 i 29 anys al Segrià i va fer una crida perquè aquest col·lectiu tingui una «altíssima responsabilitat». El cap de vigilància epidemiològica, Pere Godoy, va reconèixer que la situació és «complicada». S'ha confirmat l'augment de casos que es preveien a començaments de setmana i la previsió, va dir, és que segueixin augmentant els pròxims dies. Malgrat tot, Farré va descartar el confinament domiciliari al Segrià. «No ens podem permetre que tothom es quedi a casa seva», va dir. Quant a la situació dels hospitals, en total hi ha 84 persones ingressades per covid-19, tant en centres públics com privats, «el doble que a començaments de setmana», va alertar la gerent de la Regió Sanitària de Ponent i l'Alt Pirineu i Aran, Divina Farreny. Pel que fa als ingressats a les UCIs dels hospitals Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida són onze persones. La majoria de pacients ingressats als hospitals lleidatans són menors de 60 anys i la meitat del total són menors de 50 anys.