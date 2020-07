Cuixart: «Ho tornarem a fer i no en tinc cap dubte, perquè l'única lluita que es perd és la que s'abandona»

"Ho tornarem a fer i no en tinc cap dubte, ho farem per amor a la vida i a la llibertat, i a l'anhel d'un món millor i una mica més de tothom". Així s'ha expressat el president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en un vídeo amb motiu dels seus 1.000 a la presó. Cuixart ha reiterat les paraules que va pronunciar en l'últim torn de paraula al Suprem, i ha afegit: "Passi el que passi ens quedarà el convenciment que l'única lluita que es per és la que s'abandona". El líder d'Òmnium ha subratllat que el límit "mai més no pot ser ni la presó ni l'exili", i ha garantit que seguiran legitimant la "lluita no violenta i la desobediència civil". "Ni la violència institucional ni la presó segrestaran la voluntat democràtica" de Catalunya, ha conclòs.

"Perquè ja ho estem tornant a fer: seguim exercint drets humans condemnats per l'estat espanyol, acusant directament la monarquia i denunciant al món sencer la injustícia, la corrupció i la impunitat d'un estat en fallida democràtica, social i econòmica", ha continuat Cuixart, que ha constatat que deu anys després de la manifestació contra la sentència de l'Estat, "el règim del 78 no ha fet més que accentuar la seva deriva autoritària i del tot immobilista".

Òmnium, ha dit, seguirà lluitant "incansablement" al servei del país "amb els drets i la cultura com a banderes, fent d'elles eines d'autoestima col·lectiva i cohesió social", i ni la "violència institucional ni la presó segrestaran la mobilització social i la voluntat democràtica" de Catalunya. "Per dignitat dels 1.000 ferits de l'1-O, per la dels més de 2.500 represaliats i perquè aquesta és la voluntat del conjunt de la societat catalana", ha afegit el líder de l'entitat, que remarcat que "la repressió és també una palanca de lluita".

Un dels fragments del vídeo ja es va fer públic divendres, on Cuixart assegura que un dels seus objectius és sortir de la presó com a president d'Òmnium, "per no cedir al xantatge de l'Estat", alhora que recorda que Espanya no decidirà mai qui és el líder de l'entitat, perquè "ni Franco va poder acabar amb Òmnium"