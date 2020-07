El síndic investiga la contractació de Ferrovial per part del Govern

El síndic de greuges, Rafael Ribó, va anunciar ahir en un comunicat que està estudiant l'actuació de la Conselleria de Salut de la Generalitat en la contractació de Ferrovial per dur a terme les activitats de seguiment i contagis de la covid-19.

El defensor del poble català ha decidit investigar el contracte per procediment d'emergència signat pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) per a un servei de seguiment de contactes positius mitjançant scouts i que, segons han publicat diversos mitjans, no s'ha arribat a executar.

El síndic ha comprovat que en el perfil del contractant de la Generalitat hi figura la resolució que adjudica a l'empresa Ferroser Serveis Auxiliars l'execució de la prestació, però assenyala que en aquest mateix portal d'Internet «no consta cap informació sobre una eventual modificació o resolució d'aquest contracte».

Amb la finalitat de poder valorar l'actuació del Govern en la contractació, el síndic ha decidit obrir una actuació d'ofici i per això ha demanat a la Secretaria General de Salut l'estat d'execució del contracte o l'acord de resolució del contracte i la seva fonamentació, «així com les condicions amb què aquesta resolució es va acordar».



Justificació de l'emergència

D'altra banda, el síndic de greuges també ha sol·licitat al Departament de Salut que li afciliti una còpia dels acords o resolucions i altra documentació relacionada amb les actuacions en aquest àmbit, així com una justificació dels motius que van fonamentar que la contractació es dugués a terme mitjançant el procediment d'emergència.