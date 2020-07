Els Bombers fan al juny un 15% més de salvaments al medi natural que fa un any

Els Bombers de la Generalitat han fet durant el mes de juny un 15% més de salvaments al medi natural que en el mateix període de l'any passat. Segons va informar el cos en un comunicat, la majoria de rescats i recerques es concentren en caps de setmana. De fet, en els darrers quatre caps de setmana, els Bombers han estat treballant de mitjana en uns 22 serveis de rescat o recerca de persones.

Davant d'això, el cos va fet una crida a la «prudència» en les activitats al medi natural, seguint els consells bàsics de seguretat a la muntanya juntament amb les mesures sanitàries per evitar contagis de coronavirus.

A més, el cos va recordar que la via ferrada «Teresina» de Montserrat continua desmuntada i tancada, després que en els últims dies s'hagi difós entre el col·lectiu excursionista i alpinista una ressenya on es mostra una línia de ràpels per baixar la paret de Santa Cecília. Des dels Bombers es va remarcar que aquesta ressenya està feta utilitzant l'antiga ressenya de la ferrada, que està desmuntada i tancada des de fa aproximadament un any.