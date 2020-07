La campanya 'Mulla't per l'esclerosi múltiple' s'allarga durant tot l'estiu per adaptar-se a la pandèmia del coronavirus

La campanya 'Mulla't per l'esclerosi múltiple' se celebrarà per primera vegada al llarg del juliol i l'agost per adaptar-se a l'emergència sanitària del coronavirus. Més de 150 piscines de Catalunya -que compleixen amb les mesures per la covid-19- s'han sumat a la iniciativa solidària, un 25% de les que tradicionalment hi participaven. Moltes d'elles s'hi afegiran al llarg de l'estiu i també n'hi ha algunes que impulsen activitats virtuals. L'acte central s'ha celebrat aquest diumenge al Club Natació Atlètic-Barceloneta, amb capbussada solidària però sense la festa multitudinària que va caracteritzar anteriors edicions. La Fundació Esclerosi Múltiple demana que la covid-19 no aturi els serveis i la recerca de l'esclerosi múltiple.

El president de la Generalitat, Quim Torra, que ha participat a l'acte central de la campanya, ha destacat que el 'Mulla't' és "un exemple" del valor de la "solidaritat". També han protagonitzat la capbussada al Club Natació Atlètic-Barceloneta afectats per la malaltia; el vicepresident primer del Parlament, Josep Costa; l'actor David Verdaguer i la xef Ada Parellada, entre altres participants.

Ara bé, la tradicional iniciativa, que s'associa edició rere edició amb una festa multitudinària i aglomeracions a les piscines d'arreu de Catalunya, ha buscat alternatives per adaptar-se a la pandèmia i perquè tothom es "pugui mullar", animen els organitzadors.

La Fundació Esclerosi Múltiple va llançar a mitjan juny una versió online de la campanya amb la col·laboració del grup Gertrudis i la cançó 'T'he imaginat tant'. La cançó sonava de manera cacofònica i arítmica al principi i, a mesura que s'han rebut donatius, ha anat millorant fins a revelar-se en la peça que Getrudis ha tocat aquest diumenge.

Segons informa l'organització, aquest any s'han recaptat de moment 180.000 euros i s'espera que la xifra augmenti en les properes setmanes. L'objectiu de la fundació és arribar als 300.000 euros recaptats l'any passat per garantir els serveis que ofereixen a les persones amb esclerosi múltiple, com d'acompanyament, rehabilitació i formació laboral, així com per a la recerca d'una malaltia que afecta 9.000 persones a Catalunya.



"Vaig decidir que la vida seguia"

Laura Montoliu és una de les afectades per esclerosi múltiple que ha participat aquest diumenge a l'acte central. Fa 20 anys que conviu amb la malaltia després que li diagnostiquessin quan en tenia 15. La malaltia va començar amb formigueigs als peus i a les mans i els símptomes van anar agreujant-se. El diagnòstic va ser un "ensurt molt gran" i els metges estaven aleshores sobtats que fos tan jove, recorda.

"Vaig decidir que la vida seguia endavant i que no podia tancar portes, sinó obrir-les totes", afirma. Des d'aleshores el seu camí endavant ha anat acompanyat per les guies dels especialistes. "Sempre m'he de guiar pels metges. Si et diuen que això ho pots fer, és que sí i, si et diuen que no, no ho provis", assenyala.

Ara bé, en una decisió no va seguir aquest carril. Al principi li van dir que no podia ser mare i va lluitar per ser-ho. Montoliu és mare d'una nena de 12 anys i reflexiona: "Abans tenia per què lluitar, perquè la vida seguís, i ara, a més, tinc per a qui".

L'esclerosi múltiple és una malaltia crònica del sistema nerviós central que de moment no té cura. És una de les malalties neurològiques més comunes entre les persones joves d'entre 20 i 40 anys. L'esclerosi múltiple pot presentar diferents símptomes i això en dificulta el diagnòstic, que es fa a través de diverses proves que descarten altres patologies, recull la fundació al seu web.