Els comuns volen la unitat d'esquerres per fer «avançar» Catalunya

La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat a les forces catalanistes d'esquerres que deixin de costat allò que les separa, des del respecte i l'enteniment: «Per poder ser conscients de en quin punt es troba el país, a qui tenim davant i quin programa compartit podem treballar». «És l'única cosa que pot permetre que Catalunya avanci», va dir.

En el Consell Nacional del partit celebrat ahir, Albiach va apostar per implementar un nou model productiu i una economia que siguin sostenibles -que no se centrin únicament en la construcció i el turisme- i per «democratitzar els serveis públics, blindar l'escola pública i desmercantilizar les residències». La presidenta de la formació a Catalunya pretén establir altres consensos que incloguin l'alliberament dels presos independentistes, formalitzar «un nou acord per a la relació entre Catalunya i Espanya votada pels catalans, reforçar l'autogovern i blindar el català».