Clam contra el govern català per l'escassetat de 'rastrejadors'

Una sanitària del CAP de Lleida on es centralitza l'atenció als possibles nous casos de Covid-19

Una sanitària del CAP de Lleida on es centralitza l'atenció als possibles nous casos de Covid-19

Alcaldes, metges i experts han clamat avui per l'escassetat de 'rastrejadors' de contactes d'infectats per Covid-19 a Catalunya, on segueixen creixent els brots, amb 301 nous contagis comunicats en les últimes hores, 116 d'ells a la comarca confinada del Segrià.

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha informat que a la capital catalana s'han triplicat els positius en una setmana amb 24 petits brots, la majoria en famílies o cercles d'amistats, que estan controlats per la qual cosa la situació "no és alarmant, ni comparable amb la de Lleida".

No obstant això, Colau ha revelat que a tot Catalunya hi ha només 120 'rastrejadors' -encarregats de localitzar i fer seguiment dels contactes estrets de persones infectades-, repartits en tres torns de 40, de matí, tarda i cap de setmana, xifra que ha considerat com a "totalment insuficient".

Només la ciutat de Barcelona, si hi ha 150 casos nous, necessitaria 50 rastrejadors i, segons alguns experts, com l'epidemiòloga de l'Hospital Vall d'Hebron Magda Campins o el científic Àlex Arenas, Catalunya necessitaria uns 2.000 rastrejadors per poder fer la traçabilitat de tots els contagis.

L'epidemiòleg Antoni Trilla ha reconcido que "a Lleida ha fallat l'estratègia bàsica" per frenar els contagis i que "cal millorar tot: la capacitat de fer proves a la part tècnica i a la humana; millorar que aquests resultats positius o negatius es transmetin bé i de forma ràpida i fer el seguiment de contactes i millorar la part de seguiments, identificació i aïllaments".

Per la seva banda, els alcaldes dels vuit municipis del Baix Segre, en els quals s'han endurit les mesures de confinament, han demanat al Govern informació sobre els contagis a cada municipi, poder participar en les decisions del Procicat, disposar de patrulles de Mossos d'esquadra i ajuda econòmica.

En una roda de premsa conjunta, els alcaldes d'Alcarràs, Torres de Segre, Massalcoreig, Aitona, la Granja d'Escarp, Soses i Seròs, han retret al Govern falta d'informació i han considerat que el confinament perimetral va ser "sobtat i precipitat perquè és difícil blindar tants camins i carreteres en una comarca tan gran i hi havia municipis que no semblava que haguessin d'estar confinats".

L'alcalde d'Alcarràs, Manel Ezquerra, ha exigit a la Generalitat que "algú ens digui en quina situació estem perquè hi ha un embolic a la ciutadania i hem de saber què dir als bars, restaurants i els comerços per sortir d'aquest llimbs legal", després de la decisió d'una jutge de Lleida que ha rebutjat el confinament domiciliari del Baix Segre.

Els alcaldes han exigit "més informació de la corba de contagis, que no la tenim clara, per municipis", han demanat poder participar en la presa de decisions i han exigit cobrar abans els 2,5 milions promesos per a l'octubre pels treballs de confinament social dels temporers perquè, ha recalcat, "nosaltres ja estem pagant les factures ara".

Igualment han demanat disposar almenys d'una patrulla de Mossos d'Esquadra a cada municipi per obligar a portar mascaretes i ajudar a fer els confinaments, a més de més metges, infermeres i, sobretot, mediadors.

També l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, ha assegurat que està "preocupat, irritat i esperant notícies clares", mentre el Govern prepara un nou decret per donar cobertura legal a la decisió d'endurir el confinament als vuit municipis del Baix Segre que una jutge ha posat en qüestió.

"Ahir teníem 101 ingressats als hospitals de Lleida, avui 108, dels quals 13 són a l'UCI i amb una mitjana d'edat de 55 anys", ha explicat Pueyo.

El metge d'Urgències de l'Hospital Arnau de Vilanova de Lleida Oriol Yuguero ha assenyalat que la solució per controlar els brots de coronavirus no és el confinament total de la població, sinó només d'aquelles persones que hagin donat positiu en Covid-19.

Segons ha explicat Yuguero en declaracions a Efe, "és fonamental assegurar el confinament i aïllament dels positius i no de tota la població. Si hi ha una PCR negativa, no entenc per què s'ha de fer el confinament", ha assegurat.

En relació a la situació actual de l'hospital, el metge ha destacat que se segueix amb la tendència dels últims dies, amb "molts pacients, però pocs ingressos".

El cap de l'àrea epidemiològica de Lleida, Pere Godoy, ha admès que el confinament perimetral de la comarca del Segrià decretat el passat 4 de juliol no ha donat els resultats esperats i, per això, aposta per mesures més restrictives.

Paral·lelament, un jutjat de Lleida ha ratificat aquest dilluns la seva decisió d'avalar el tancament del perímetre de la comarca del Segrià, que ja va autoritzar la setmana passada, en rebutjar de nou les mesures cautelaríssimes sol·licitades per un advocat de la ciutat perquè aquesta mesura, que ja està vigent, quedés en suspens.