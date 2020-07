les dades El Segrià registra 190 positius en el darrer balanç i 105 hospitalitzats a la Regió Sanitària de Lleida

La comarca del Segrià va sumar 190 nous positius de covid-19 respecte a l'últim balanç i acumula 3.180 casos des de l'inici de la pandèmia, segons les últimes dades facilitades pel Departament de Salut. D'entre els casos, quatre es van registrar en residències, on el total de casos reportats s'eleva a 352. Segons la retrospectiva de casos, que no inclou els tests serològics, la comarca ha sumat 707 nous casos des de dissabte 4 de juliol, dia que es va decretar el confinament perimetral del Segrià. No es va registrar cap nova mort a la comarca i la xifra es manté en les 137 defuncions. Al conjunt de la regió sanitària de Lleida, es va registrar un augment de 242 casos, fins als 4.747. Pel que fa a hospitalitzacions, la Regió Sanitària de Lleida va comptabilitzar ahir al matí 105 hospitalitzats amb coronavirus, 61 a l'hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida -54 en planta i 7 a l'UCI-; i 5 a l'Hospital Universitari Santa Maria, també de Lleida, tots ells a la UCI. En altres centres hospitalaris de la Regió Sanitària de Lleida hi havia 39 ingressats per covid.