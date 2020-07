La Fiscalia de Lleida adverteix Torra que el decret llei per endurir el confinament al Segrià és "il·legal"

La fiscalia de Lleida adverteix la Generalitat que el decret llei que pretenen aprovar per endurir el confinament al Segrià és "il·legal". El ministeri públic fa referència a l'article 86 de la Constitució Espanyola i a l'article 64 de l'Estatut de Catalunya que recullen que no es poden regular per decret llei els drets fonamentals dels ciutadans.

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha respost a la notícia a través de les xarxes socials preguntant-se "Però això què és?". La Fiscalia de Lleida recorda que qualsevol persona o col·lectiu afectat per aquesta mesura pot presentar un recurs d'inconstitucionalitat contra el decret al Tribunal Constitucional.