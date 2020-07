El govern català no accepta la decisió judicial i aprovarà un decret llei sobre un pla de rebrots

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest dilluns que l'executiu no accepta la decisió d'una jutgessa de Lleida que no ha ratificat les mesures de confinament anunciades aquest diumenge per a Lleida i set municipis més del Segrià. Torra i el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, han anunciat un decret llei sobre un pla de rebrots on s'inclouran aquestes mesures, que quedaran "reforçades". A més, Torra i Aragonès han fet una crida a la ciutadania a seguir les indicacions de la Generalitat, tot i que de moment no estiguin en vigor perquè no tenen l'aval judicial. Sobre els Mossos, Torra ha dit que segueixen vetllant pel confinament perimetral, però que han de complir les "decisions judicials".

En una roda de premsa conjunta, el president i el vicepresident han volgut deixar clara la seva posició davant la decisió judicial que aturava el confinament a vuit municipis del Segrià. Torra s'ha mostrat contundent assegurant que el Govern s'oposa frontalment a la instrucció del jutge de guàrdia emesa de matinada. "No estem d'acord amb aquesta decisió judicial, no l'acceptem. Assumeixo les conseqüències que se'n derivin, però no podem jugar amb la salut de les persones", ha dit el president, tot demanant "no perdre el temps amb formalitats".

En aquest sentit, Torra ha demanat a totes les poblacions afectades "que es protegeixin davant l'avenç del coronavirus, i que segueixin les indicacions" de la Generalitat, malgrat la decisió judicial. "Si algun jutjat ens vol impedir que protegim la salut dels ciutadans, nosaltres volem comptar amb la col·laboració de la ciutadania", ha dit.

És en aquest context que el Govern es reunirà aquesta tarda per aprovar un decret llei que inclogui "un pla de rebrots", on s'inclouran les mesures que la Generalitat havia decretat per a aquests municipis del Segrià, amb "les restriccions de drets i llibertats com la de moviment" que calgui, i que es pugui aplicar ara i en qualsevol altre rebrot.

La "no acceptació" de la decisió judicial, però, no ha tingut una concreció sobre què suposa mentre no entra en vigor el decret anunciat. Torra s'ha limitat a explicar que el Govern "tampoc vol entrar en un joc d'entrebancar-se amb qüestions judicials" i que per això s'aprovarà la nova norma aquest vespre. "Això reforçarà la nostra instrucció, que encara considerem vàlida", ha dit el president.

Malgrat això, però, Torra ha admès que els Mossos ara "compliran les decisions judicials" i ha comentat que ara mateix els agents "vetllen perquè el perímetre del segrià segueixi", una mesura que ja estava en marxa abans del confinament endurit decretat diumenge. Amb tot, ha volgut insistir que "la seqüència lògica del dia" portarà a que les mesures anunciades per a Lleida i set municipis més acabin implementant-se amb el decret llei que "permetrà sortir d'aquests atzucac". "Cada hora que passa, si no s'apliquen decisions, es posa en risc la salut de la gent", ha avisat.

En aquest sentit, Torra ha remarcat que té la constatació que als municipis afectats ·la ciutadania està seguint majoritàriament les recomanacions que va fer el Govern", i que "no depèn tant del que facin els Mossos com del compromís de la societat". Preguntat sobre què ha de fer la gent de les zones implicades mentre no entra en vigor el nou decret, Torra ho té clar: "Seguir les recomanacions de la Generalitat, sense dubte. Són mesures que prenem per la salut i el benestar de la ciutadania. A ningú li agrada prendre mesures així però si ho fem és justament per la salut de la gent. No hi pot haver cap dubte, quan per una banda hi ha la salut és el més important de tot", ha sentenciat. Pel que fa a la decisió judicial, el president no ha aclarit si el Govern pensa recórrer-la o si amb la nova norma que aprovarà ja dona per tancat el contenciós jurídic. "Els serveis jurídics estan estudiant totes les possibilitats", ha comentat.

No cal un nou estat d'alarma

D'altra banda, tant president com vicepresident han coincidit a rebutjar que sigui necessari decretar un nou estat d'alarma des del govern espanyol per a evitar situacions com la del Segrià i el jutge. "Què es va aplicar estat d'alarma on s'ha limitat el sufragi i el dret a vot? No. Una altra manera de gestionar la pandèmia és possible. I se'ns ha dit que tenim les competències per gestionar-ho i per tant, així ho farem", ha dit Torra. Aragonès, per part seva, s'ha expressat en el mateix sentit recordant que "amb l'actual marc normatiu hi ha totes les eines per evitar un nou estat d'alarma". "Tenim totes les eines per poder-ho fer. Ens mantenim en aquests instruments i no hi ha cap raó que ens faci pensar que cal avançar en aquest sentit", ha afegit el vicepresident.

Aragonès, a més, ha defensat l'acció del Govern al Segrià i allà on calgui perquè "no prendre mesures avui posa la gent demà en una situació més difícil". Així, el vicepresident considera que el Govern ha estat prenent decisions en base "a potestats legals reconegudes". "Però tot i així, el que és prioritari no és això, i estem treballant altres camins per a les mateixes mesures o altres més amplies per protegir la ciutadania", ha dit referint-se al decret que aprovarà el Consell Executiu, tot afegint que "si algú ho qüestiona, no hi haurà distracció ni baralles; es defensarà però es treballa amb altres camins".

Aragonès ha assegurat que "entén" que la ciutadania dels llocs afectats per les mesures reclama "concrecions" i que les instruccions impliquen "sacrificis", però ha remarcat que "són per protegir la salut". "No tenim cap altre objectiu. Estem davant de moments difícils i calen solucions", ha sentenciat. I és que el vicepresident assegura que "cap altre criteri no sanitari ha de passar per davant" a l'hora de prendre decisions. "No hi ha solucions perfectes, perquè el coneixement es va adquirint a mesura que anem coneixent coses sobre la transmissió, el tractament i l'impacte. I nosaltres, amb les dades de cada moment, anirem prenent decisions, treballant coordinadament el Govern", ha dit.

D'altra banda, Aragonès ha considerat que "no ha estat un error" impulsar mesures de canvi en el contracte de Ferrovial amb el sistema de rastreig de contactes dels positius en covid-19. "Seguim els mecanismes de reforç de capacitat de seguiment de contactes i especialment de les àrees de salut pública, i incrementarem els controls vinculant tots els actors del sistema", ha conclòs.

Per últim, Torra ha avisat que, davant la situació preocupant de l'Hospitalet, "es prendran decisions en les properes hores" que afectaran aquesta ciutat, sense concretar més quines actuacions es preveuen ara mateix.