La jutgessa degana defensa el tercer grau dels presos de l'1-O

La jutgessa degana de Barcelona, Mercè Caso, va valorar ahir que la proposta de les juntes de tractament de les presons catalanes de classificar en tercer grau penitenciari als nou líders independentistes condemnats per impulsar l'1-O està «dins del marge legal perfectament». Sobre l'acord que les presons van anunciar la setmana passada, Caso va explicar que «quan s'arriba a un moment de compliment suficient de la condemna, les juntes poden fer aquesta proposta». Així doncs, la jutgessa va qualificar el procediment com una «situació de plena normalitat penitenciària» i va assenyalar que es tracta d'un procés habitual amb la resta d'interns.

La magistrada va reconèixer que es tracta d'un «cas extraordinari», però va assegurar que «el règim penitenciari s'està complint de manera absolutament normal». Sobre un possible recurs de la Fiscalia a la decisió, Caso va emplaçar la resposta dels tribunals sobre «si en aquest cas és adequat o no el tercer grau», sense pronunciar-se sobre al respecte.

Les juntes de tractament de les presons de Lledoners (Barcelona), Puig de les Basses (Girona) i Wad-Ras (Barcelona), on estan interns els presos condemnats per l'1-O, van proposar dijous de la setmana passada qualificar-los en tercer grau, i el Servei de Classificació de la Conselleria de Justícia haurà de validar o no la decisió en un màxim de dos mesos.

Jordi Sànchez i Jordi Cuixart van complir ahir 1.000 dies a la presó, des que hi van entrar el 16 d'octubre del 2017. Sànchez va declarar ahir que desconeix encara quan podrà anar a dormir a casa seva amb la família, però espera que pugui ser aviat ja que només falta l'aprovació definitiva per part del Departament de Justícia. L'expresident de l'ANC va explicar també que el seu pitjor moment a la presó va ser el 4 de desembre del 2017, quan el Tribunal Suprem va permetre que la majoria dels polítics tancats sortissin, però no a Cuixart ni a ell.