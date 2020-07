Nou dels 28 membres del clan de la Mina que atemoria els veïns ingressen a presó

L'operatiu policial de principis de juliol que va permetre desarticular un clan familiar que exercia un gran control sobre els habitants de la Mina es va saldar amb 28 detinguts, nou dels quals ja es troben a presó. En les entrades i escorcolls que van realitzar els Mossos d'Esquadra, es van intervenir 39.000 euros en efectiu, 8 vehicles de gamma alta valorats en més de 300.000 euros, 1,5 kg d'or amb un valor de 55.000 euros i més de 15.000 euros en diferents productes electrònics.

En un comunicat, la policia també explica que van trobar quatre pistoles semiautomàtiques, un fusell automàtic AK-47, 639 bales de diferent calibre, 10 armes de foc simulades i 55 armes blanques prohibides. També es van desmantellar 8 plantacions de marihuana. En l'operatiu també hi van participar sis tècnics d'Endesa que van detectar frau elèctric en 11 domicilis inspeccionats, tots ells associats al cultiu de marihuana.

Els escorcolls es van produir en diferents domicilis que l'organització tenia a Tordera, Maçanet de la Selva, Terrassa, Palau-solità i Plegamans, Barcelona i Badalona. Entre els dies 4 i 6 de juliol van passar a disposició judicial 15 dels detinguts, dels quals 9 ja són a presó, entre ells els principals líders. La resta van quedar en llibertat amb càrrecs a l'espera de ser citats davant el jutge.

La investigació de la policia va determinar que l'estructura jeràrquica de l'organització aprofitava l'estructura familiar existent i que, tot i haver-hi diferents esgraons, no seguia una estructura piramidal típica. En el seu cas, l'organització constituïa un entramat de diferents cèl·lules familiars que es relacionaven entre elles. A partir d'aquesta estructura, eren els graus de violència i la capacitat de generar respecte el que marcava el posicionament dins el grup dividit en cinc nivells.

Al primer nivell hi havia dos patriarques del clan: un com a màxim líder i l'altre com a lloctinent, que conformaven el centre de decisions. A continuació, al segon nivell, hi havia l'òrgan de confiança, format per tres germans d'un dels líders. Eren persones d'edat madura que aconsellaven els líders i que traslladaven les ordres a la resta de membres. El tercer nivell era el braç executor de les ordres. La policia explica que estava format pels més joves del clan i eren un grup sòlid i ferm encarregat de totes les activitats il·lícites que feien servir la violència per aconseguir els seus objectius.

El quart nivell l'integraven familiars que col·laboraven amb tots els anteriors en tasques de suport. Principalment actuaven com a testaferros, amagaven diners i armes de l'organització i participaven en la gestió de les plantacions de marihuana. Les persones que treballaven a l'últim nivell, que no eren familiars, s'encarregaven de tasques menors, com la venda de droga, gestions per aconseguir l'electricitat fraudulentament o donar suport per cometre delictes patrimonials.Per aconseguir els seus objectius, la policia explica l'organització imposava un clima del terror a la zona, gràcies a la seva àmplia estructura, amb l'actuació grupal per afrontar situacions de crisi i amb la utilització de la violència amb armes de foc.

En el temps que va durar la investigació, els Mossos van confirmar que l'organització hauria participat en un gran nombre d'actes il·lícits, els quals suposaven el modus vivendi del clan, ja que no se'ls coneixia cap activitat que generés ingressos lícits. La policia va determinar que les activitats delictives del clan se centraven principalment en tres eixos bàsics: delictes de coaccions de caràcter violent com a mètode per obtenir diners de forma ràpida; contra el patrimoni, com per exemple els robatoris de les càrregues de camions estacionats a les àrees de servei; i contra la salut pública, com la plantació interior de marihuana.