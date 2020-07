Pueyo es mostra «perplex», exigeix claredat i afirma que amb la salut «no s'hi hauria de jugar»

L'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, s'ha mostrat "perplex" per la decisió d'un jutjat de no ratificar l'enduriment del confinament i ha exigit "claredat". En declaracions a Catalunya Ràdio, ha demanat al Govern, el govern espanyol ,"i a qui sigui més que s'hagi d'implicar", que arribin a una "conclusió clara" i ha mostrat la seva preocupació per la "inseguretat jurídica". "Difícilment podem transmetre als ciutadans indicacions precises i objectives", ha lamentat. L'alcalde ha reivindicat que "amb la salut no s'hi hauria de jugar" i ha dit que "no és moment de fer política de partit sinó de prendre decisions d'alçada". "Oscil·lo entre la perplexitat i la indignació, perquè estem afegint incertesa als ciutadans", ha manifestat.

Pueyo s'ha mostrat segur que el Govern va prendre les mesures per salvaguardar la salut, tot i que ha afegit que no li acabaven d'agradar aquest diumenge i no li agraden avui. "Però eren per això", ha reivindicat. Per això, ha afirmat que és "incapaç de veure en què beneficia la decisió de la jutgessa a la salut de la ciutadania".

L'alcalde s'ha mostrat a l'espera de què es decideixi al Govern i a la reunió del Procicat que ha de tenir lloc aquest matí. "Demano a qui pugui aclarir-ho que ho aclareixi aviat", ha insistit.