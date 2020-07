seguiment Una experta veu necessari augmentar el nombre de rastrejadors

La cap de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l'Hospital Vall d'Hebron, Magda Campins, creu que hi hauria d'haver més de 2.000 persones que rastregin els casos de covid-19 per fer-ne seguiment i ajudar a controlar la propagació del virus. Actualment, va dir, només hi ha 150 rastrejadors. En una entrevista ahir a Rac1, la doctora va assenyalar que es tracta d'una xifra «totalment insuficient», i va explicar que fa cinc dies va proposar a Salut que els hospitals i CAP podrien ajudar a fer els rastrejos, però encara no ha obtingut resposta. «Potser es va pecar d'il·lús quan es va pensar que aquests brots no hi serien, que la segona onada seria a la tardor, i això donaria temps a preparar-se. Però no ha estat així», va lamentar. Campins va dir que la detecció dels casos es fa «correctament», perquè tant des dels hospitals com des d'atenció primària ara es poden fer les proves PCR. Però allò que ara realment els preocupa és el seguiment dels contactes dels casos que resulten positius. La tasca del rastrejador «no és complexa», va destacar Campins. De fet, no caldria que fossin metges ni epidemiòlegs els professionals que les realitzessin. «Caldrien persones que rebessin una formació bàsica sobre què han de preguntar i quins consells han de donar», va explicar, i va afegir que podrien ser treballadors com ara infermeres, o, fins i tot, estudiants de medicina o infermeria.