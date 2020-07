Sis alcaldes de Lleida no apliquen el nou confinament del Govern

L'alcalde d'Alcarràs, Manel Ezquerra, ha assegurat aquest dilluns que els sis pobles del Baix Segrià (Lleida) afectats pel confinament domiciliari anunciat pel Govern el diumenge, Aitona, la Granja d'Escarp, Massalcoreig, Soses, Seròs, Torres de Segre i Alcarràs no apliquen les mesures fins que no coneguin el decret llei que el president de la Generalitat, Quim Torra, ha anunciat.

Ezquerra ha fet aquestes declaracions a Alcarràs, en una roda de premsa en la qual estaven tots els alcaldes excepte el de Massalcoreig i a la qual no ha assistit l'alcalde de Lleida, Miquel Pueyo, tot i que el municipi també està afectat, perquè no pertany al Baix Segrià.

"Som de diferents partits polítics, no va de política, va d'una crisi sanitària que tots hem de treballar per sortir davant de manera conjunta, cal sumar. Volem treballar braç a braç amb el Govern i ser una part per sortir del problema", ha remarcat l'alcalde d'Alcarràs.

L'alcaldessa d'Aitona, Rosa Pujol, ha demanat que els ajuntaments rebin "informació molt més detallada" en què quedi clar què fer des dels consistoris i les autoritats sanitàries.

"La ciutadania està desorientada, però jo suposo que tots volem vèncer a la pandèmia, nosaltres ajudarem a fer que la ciutadania ens entengui però que no ens facin decidir als alcaldes, no som juristes", ha afirmat Pujol.

Els sis alcaldes han sol·licitat "concreció" a les autoritats competents en la matèria per aclarir la situació en què es troba en aquests moments el territori després de "l'embolic" després dels diferents posicionaments contradictoris que s'han fet públics.

Per la seva banda, l'alcalde de la Granja d'Escarp, Manel Solé, ha afirmat que els alcaldes han complert tot el que s'ha anat acordant i que ja van avisar de la complexitat de la campanya de la fruita.

"En aquesta reunió volem mostrar la unitat, no és el moment de fer retrets. Volem mostrar la mà estesa cap al Govern, no és el moment de fer retrets, és moment de sumar, de veure què cal millorar", ha afirmat.