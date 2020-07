El govern català imposarà restriccions a Lleida però no el confinament domiciliari

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha explicat que les restriccions aprovades per frenar el brot de Covid-19 al Segrià no suposen un confinament "estrictament domiciliari" de la població, a la qual reclama "coresponsabilitat" i que no surti de casa si no és imprescindible.

En la roda de premsa posterior a la reunió de l'executiu català, la consellera ha indicat que "en les pròximes hores" es presentarà davant del jutjat la resolució que conté totes les mesures relatives al confinament d'aquesta zona lleidatana, que es preveu que entrin en vigor aquesta mitjanit.