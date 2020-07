Un home demanda la Generalitat per l'obligatorietat de portar mascareta

Un veí de Reus ha presentat una demanda davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per deixar sense efecte l'obligatorietat de portar la mascareta aprovada pel Govern. Interposada aquest mateix dimarts, reclama al TSJC que deixi cautelarment sense efecte l'apartat segon de la resolució publicada al DOGC el passat dia 9, referent al règim sancionador pel seu incompliment, davant la manca de concreció des del punt de vista jurídic. L'advocat del demandant, Albert Calduch, argumenta que la norma publicada pel Govern no determina en cap moment que l'import de les sancions serà de 100 euros ni precisa en base a quina llei s'aplicarà quan remet al "règim sancionador d'acord amb la legislació sectorial aplicable".

Segons ha explicat el lletrat a l'ACN, el demandant és és un veí de Reus amb un fill d'un any i que viu en un pis de dimensions reduïdes. Aquesta situació, apunta, fa que hagi de sortir habitualment a la via pública i, un cop allí, l'obligació de portar la mascareta no el deixar respirar adequadament. Segons ha precisat, l'home no ha estat, fins aquest moment, sancionat per l'incompliment de la mesura i li va demanar possibles solucions legals a aquest escenari.

Calduch sosté que, sense entrar en el debat les mesures sanitàries, la resolució 1648/2020 signada per la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Interior, Miquel Buch, col·lideix jurídicament amb drets fonamentals com el de lliure circulació i el dret a determinar la pròpia imatge. Precisa que la demanda no es dirigeix contra les persones que portin mascareta o per impedir-ne el seu ús. "Qui vulgui que la porti, però qui no vulgui perquè li costa respirar o li molesta no el poden sancionar per aquest motiu", argumenta.

Subratlla, però, que l'aspecte més flagrant se situa en el terreny de la concreció de les sancions que se'n deriven, que atribueix a una "mala tècnica legislativa". "Quan un estableix un règim sancionador ha de dir en base a quina norma amb rang de llei una conducta passar a ser infracció", ha apuntat, tot recordant que aquesta fórmula no permet conèixer si es tracta de la legislació sanitària, de seguretat ciutadana o una altra llei.

Critica que el Govern acabés precisant la xifra de 100 euros en una roda de premsa però que no hagi quedat plasmada en la resolució. En aquest sentit, creu que tampoc és vàlida la referència al Reial Decret Llei 21/2020 del govern espanyol, que regula l'ús de la mascareta en l'espai públic, per fonamentar aquest règim sancionador. "La resolució no diu que ha de ser sancionable anar per la via pública sense mascareta quan es pot mantenir la distància de seguretat. Aquesta resolució, de rang molt inferior, va molt més enllà. És una tècnica legislativa que no és acceptable", apunta.

"La Generalitat no pot sancionar a la gent que no porta mascareta en aquests àmbits que recull la resolució: la via pública, els espais a l'aire lliure i qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobi obert al públic quan, i aquest és el matís, quan es pot mantenir la distància de seguretat que, en aquest cas, no podria donar lloc a sanció perquè no hi ha cap risc per a la salut dels altres", conclou l'advocat, qui confia que el TSJC es pronunciï sobre la qüestió en el termini d'un mes.