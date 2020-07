Registre en una empresa de la Generalitat per presumptes desviaments de fons en l'esport

La Guàrdia Civil ha escorcollat les instal·lacions del Canal Olímpic de Castelldefels per ordre del jutge d'instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre. La investigació està oberta pels presumptes delictes en frau de subvencions, prevaricació, tràfic d'influències, malversació de fons públics i blanqueig de capitals. No es preveuen detencions. El mateix jutge ja va ordenar una operació el novembre passat per un presumpte desviament de fons públics de la Secretaria General de l'Esport a entitats vinculades a CDC i anteriorment una altra de similar, el maig del 2018, vinculada a la Diputació de Barcelona, on s'investigava un desviament de fons del Canal Olímpic.

L'escorcoll es fa concretament a l'empresa pública de la Generalitat Equacat, que gestiona el Canal Olímpic de Castelldefels.

El jutjat d'instrucció número 1 de Barcelona investiga si subvencions de la Diputació de Barcelona