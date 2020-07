Torrent exigeix que es depurin responsabilitats per l'espionatge «per motius polítics» contra ell

El president del Parlament, Roger Torrent, ha afirmat que l'espionatge a què, segons informacions periodístiques, va ser sotmès mitjançant el seu telèfon és "impropi d'un Estat democràtic", ha anunciat accions legals, i ha exigit al Govern espanyol que "s'investigui i es depurin responsabilitats".

El mòbil de Torrent va ser atacat el 2019 amb Pegasus, un programa espia desenvolupat per la companyia israeliana NSO que només poden comprar Governs i forces i cossos de seguretat per combatre el crim i el terrorisme, segons una investigació d'El País i The Guardian.

En una declaració institucional realitzada des del seu despatx de Parlament, Torrent ha considerat que es tracta d'un assumpte "molt greu" i que serveix per constatar que a l'Estat espanyol "es practica l'espionatge contra la dissidència política".