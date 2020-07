Busquen un jove que va disparar amb una arma de fogueig al cap d'un Mosso d'Esquadra a Tarragona

Els Mossos d'Esquadra busquen el jove que ahir a la nit va apuntar i va disparar al cap amb una arma de fogueig un agent de paisà, que no va quedar ferit, després d'increpar-lo en un bar de Tarragona.

Segons han informat fonts policials, l'incident va ocórrer cap a les 20.30 hores d'ahir quan l'agent, que estava de servei però en un descans i que anava sense el seu uniforme, estava en un bar amb un company.

Un jove va entrar i va increpar l'agent, encara que la situació no va anar a més i el noi va abandonar el local.

No obstant això, poc després, quan el mosso va sortir de l'establiment, el jove estava fora al costat d'un grup d'amics, moment en què es va iniciar una baralla.

El jove va treure llavors una arma de fogueig, amb la qual va apuntar i va disparar al cap l'agent, que no va quedar ferit.

L'agent es va identificar com a Mosso d'Esquadra, al temps que va treure la seva arma de foc reglamentària, que no va arribar a utilitzar, davant la qual cosa el jove va fugir amb un cotxe, de manera que la policia autonòmica ha muntat un dispositiu per buscar-lo.