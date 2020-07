Detingut un advocat per falsificar documents mèdics dels seus clients per aconseguir la invalidesa

Els Mossos d'Esquadra han arrestat un advocat amb despatx a Berga que, presumptament, hauria falsificat documents mèdics per aconseguir prestacions econòmiques per invalidesa pels seus clients. L'home, que va passar a disposició judicial el passat 9 de juliol, ha quedat en llibertat sense fiança a l'espera de judici. Se l'acusa d'un presumpte delicte reiterat de falsedat documental, estafa processal i/o frau a la Seguretat Social. A banda dels seus representats, en l'engany s'hi ha vist involucrat també personal mèdic, ja que l'advocat hauria falsificat les seves signatures professionals per certificar els documents sanitaris.

Segons ha explicat el cos de policia, en un comunicat, la investigació es va iniciar fa més d'un any a petició de la Fiscalia d'Àrea de Manresa i estava en coneixement del Jutjat d'Instrucció número 3 de la capital del Bages. Segons la declaració dels clients als Mossos, van contractar el lletrat per representar-los en els procediments oberts davant la Seguretat Social a fi i efecte d'aconseguir unes prestacions econòmiques per raó de les seves patologies. Segons van manifestar, era l'advocat qui gestionava la documentació mèdica i la presentava al Jutjat en nom seu.

Els investigadors van analitzar la documentació que havia gestionat i tramitat davant la Seguretat Social. Els va cridar l'atenció que entre la documentació presentada per l'advocat constava, en tots els casos, un estudi d'audiometria per a cada un dels seus clients que els seus representats no reconeixien, a banda que no presentaven cap signe de problema auditiu. Les investigacions van poder determinar que la signatura del doctor que acreditava aquest estudi d'audiometria també havia estat falsificada i que l'advocat alterava informes del Catsalut per als seus interessos.

El detingut va passar a disposició judicial el dijous 9 de juliol. El jutge va decretar la seva posada en llibertat sense fiança a l'espera de judici.