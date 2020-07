La Generalitat concedeix el tercer grau als nou presos del procés

La Generalitat va concedir el tercer grau als nou presos del procés, en acceptar la proposta de les juntes de tractament de les presons catalanes en les quals compleixen condemna perquè passin a aquest règim de semillibertat, l'última decisió de la qual recau en el tribunal sentenciador, si s'escau el Tribunal Suprem. La Fiscalia va anunciar fa uns dies que recorreria aquesta decisió.

L'equip de Servei de Classificació de la Secretaria de Mesures Penals ha avalat la proposta del passat 2 de juliol de les juntes de tractament de les presons de dones de Barcelona en relació amb Carme Forcadell; Puig de les Basses, amb Dolors Bassa; i Lledoners amb Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi Sànchez. Els equips d'aquestes presons van notificar ahir mateix la resolució als dirigents independentistes que, a partir d'ara, aniran al centre penitenciari a dormir i els caps de setmana podran passar-los a les seves cases.

Totes les resolucions, segons l'administració penitenciària, són el resultat d'una anàlisi individualitzada de cada un dels interns. No obstant això, en el conjunt dels casos, el servei de classificació coincideix a subratllar la participació en activitats de raonament, judici crític i resolució de conflictes, així com la «màxima col·laboració» amb la resta de presos i amb els professionals de les presons i l'absència d'incompliments judicials i expedients disciplinaris.



Baix risc de reincidència

El servei de classificació també ha tingut en compte, afegeixen les mateixes fonts, que tots els dirigents independentas presos disposen d'«una xarxa social i familiar favorable» per a la rehabilitació, juntament amb un pronòstic de baix risc de reincidència. És per tot això que, «amb l'objectiu d'afavorir i consolidar l'itinerari de reinserció sociolaboral en l'àmbit privat», les autoritats penitenciàries han resolt concedir-los el tercer grau. Des que les juntes de tractament van formular les seves propostes, l'equip del servei de classificació disposava d'un màxim de dos mesos per estudiar-les, amb el propòsit de «garantir la coherència dels criteris del conjunt de centres penitenciaris». Els tècnics no han esgotat aquest termini.

Seran les juntes de tractament de cadascuna de les presons on estan ingressats els líders sobiranistes les que establiran les dates a partir de les quals s'aplicarà el tercer grau, els horaris concrets i si cal els canvis d'activitat que desenvoluparan fora de les presons. En l'actualitat, tots ells podien abandonar la presó per treballar o fer voluntariat en aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari, que permet una major flexibilització del compliment de la pena imposada.