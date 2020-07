La Generalitat intenta confinar el Segrià per segona vegada en dos dies

El Govern va tornar a aprovar ahir l'enduriment del confinament per a la ciutat de Lleida i set municipis més del Segrià després que un conflicte judicial deixés sense efecte la resolució aprovada diumenge amb les mateixes mesures. Es preveu que hagi entrat en vigor a les 00.00 hores de la mitjanit passada i que duri 15 dies.

Després que una jutge de guàrdia tombés l'enduriment del confinament per a Lleida, Alcarràs, Aitona, la Granja d'Escarp, Massalcoreig, Serós, Soses, Torres del Segre i les entitats municipals descentralitzades de Sucs i Raimat, el Govern es va reunir dilluns al vespre de forma extraordinària per aprovar un decret llei que emparés jurídicament les mesures que volia per a aquest territori. Amb el decret en vigor i publicat, l'executiu va aprovar aquest dimarts al matí una nova resolució amb pràcticament les mateixes mesures.

Segons la portaveu del Govern, Meritxell Budó, la nova resolució preveu una durada de les mesures de 15 dies, tot i que el termini és «revisable» i es podria modificar o allargar en funció dels resultats epidemiològics. Un cop aprovada i publicada la resolució, el Govern va haver de portar-la al jutjat contenciós administratiu perquè la validés donat que, segons Budó, «és el jutjat competent per fer-ho». La portaveu confia que en aquesta ocasió no hi haurà problemes perquè dilluns al vespre el Govern «es va adonar del marc jurídic que dona la força legal per dur a terme aquestes resolucions».

La resolució de l'executiu decreta de nou les restriccions en la mobilitat, les activitats de restauració i les comercials, i prohibeix reunions de més de deu persones. Malgrat les restriccions, la portaveu va insistir que no es tracta «d'un confinament domiciliari» però «sí es demana que només se surti del domicili per a allò essencial». «La gent pot sortir a caminar, fer esport, comprar, però tenint present que hi ha un brot molt important i que cal la consciència dels ciutadans. Tot el que no estigui en resolució no està permès», va dir en la roda de premsa posterior a la reunió del Consell Executiu.



Aval de Madrid

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, va avalar l'actuació de la Generalitat per endurir les mesures de confinament al Segrià. «No sembla que el decret envaeixi competències», va dir Illa en roda de premsa després del Consell de Ministres, i va celebrar que el Govern estigui actuant per controlar el brot. El ministre de Sanitat va insistir que correspon a les CCAA actuar i que el Govern espanyol hi és «per ajudar en tot el que se'ns demani». Illa va assegurar que té una comunicació «molt fluida» amb la Generalitat i que les autonomies tenen «instruments per poder contenir el brot».

Illa va remarcar que el Govern espanyol coincideix amb la Generalitat que «calia anar un pas més enllà i reforçar les mesures» i va lamentar que sigui una decisió que «no va comptar amb l'autorització del jutge». Segons el ministre de Sanitat, cal seguir endavant «amb respecte a les resolucions judicials» i el decret del Govern hauria de servir per «donar més base jurídica, a judici dels tècnics de la Generalitat».

També la vice-presidenta primera del Govern espanyol, Carmen Calvo, va opinar que «la Generalitat hauria de recórrer» la resolució del jutjat de Lleida que tomba el confinament. Calvo va explicar que ho va traslladar al vicepresident Pere Aragonès i va argumentar que recórrer podria «obrir una línia de treball força bona». «La Generalitat té competències per determinar decisions que afecten la mobilitat que no requereixen el rang major de l'alarma», va afirmar Calvo. Tanmateix, Calvo no va veure inconvenient a la via triada pel Govern i va afirmar que no té res a objectar sobre el decret sempre que «no envaeixi competències» estatals.



Més de 150 nous positius

El Segrià suma 151 nous positius de covid-19 respecte a l'últim balanç i ja n'acumula 3.447 des de l'inici de la pandèmia, segons les últimes dades facilitades pel Departament de Salut. De fet, del total de nous casos a la comarca, 138 corresponen als vuit municipis del Segrià on el Govern va aprovar endurir el confinament. En aquests vuit municipis, el total de casos des de l'inici de la pandèmia és de 2.985, dels quals 2.432 corresponen a la ciutat de Lleida. El número de morts a la comarca es manté en les 139. Al conjunt de la Regió Sanitària de Lleida, s'han registrat 197 nous casos, que eleven la xifra global a 5.084. Ara hi ha 110 persones ingressades als hospitals i 7 estan a l'UCI.